Les dirigeants africains ont adressé samedi leurs condoléances au peuple russe et à son gouvernement, à la suite d'un attentat terroriste qui a fait plus de 130 victimes à Moscou.

Le bilan de la fusillade de vendredi dans la salle de concert Crocus City, dans la région de Moscou, s'est alourdi à 133 morts après que d'autres corps ont été retirés des décombres, a déclaré samedi le Comité d'enquête russe.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est dit choqué et attristé par l'attentat.

"Nous sommes profondément attristés et nous présentons nos condoléances au peuple russe à la suite du tragique attentat terroriste qui a tué tant de personnes", a-t-il écrit sur X. "C'est toujours triste quand tant de personnes sont tuées dans un attentat terroriste".

M. Ramaphosa a déclaré qu'il s'entretiendrait avec le président russe Vladimir Poutine dans les prochains jours pour le féliciter de sa réélection et discuter d'autres sujets, notamment de la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné l'attentat et adressé ses "plus sincères condoléances" aux familles endeuillées, tout en exprimant sa solidarité avec le peuple et le gouvernement russes.

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a "fermement condamné" l'odieux attentat terroriste et exprimé ses plus sincères condoléances aux victimes, à leurs familles et à toutes les personnes touchées par cette horrible tragédie.

Un communiqué indique que le gouvernement somalien est solidaire du peuple russe en cette "période difficile et rejette toute forme de violence et de terrorisme".

Le président sénégalais Macky Sall a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa "solidarité avec le peuple et le gouvernement russes".

Le Burkina Faso a exprimé "sa compassion et ses sincères condoléances aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple russe tout entier", selon un communiqué du porte-parole du gouvernement.

Le gouvernement a exprimé "l'espoir que les auteurs de ces meurtres odieux répondront de leurs actes".

Le ministère des affaires étrangères du Mali a également condamné l'attentat et exprimé "la profonde compassion de la nation malienne aux autorités et au peuple russes".

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a fermement condamné l'attaque terroriste et exprimé "sa totale solidarité avec les autorités russes face au terrorisme".

Le comité d'enquête a déclaré avoir arrêté 11 personnes, dont quatre auteurs, dans la région frontalière de Briansk, qui étaient en route pour l'Ukraine.

