Par Brian Okoth

Il n'y a que deux pays au monde dont le nom comporte obligatoirement les articles "La et Les ".

Il s'agit des Bahamas et de la Gambie.

Les Bahamas, une nation insulaire de 400 000 habitants, se trouvent dans l'océan Atlantique occidental, à quelque 100 kilomètres au sud-est de l'État américain de Floride et à 80 kilomètres au nord-est de Cuba.

La Gambie - le seul autre pays où l'article "La" est obligatoire - se trouve en Afrique de l'Ouest et est presque entièrement entourée par le Sénégal. En fait, la seule partie qui n'est pas entourée par le Sénégal est un littoral de 80 kilomètres le long de l'océan Atlantique.

Les explorateurs portugais

La Gambie couvre une superficie d'environ 11 300 kilomètres carrés, ce qui en fait l'un des plus petits pays d'Afrique continentale. Sa population est d'environ 2,5 millions d'habitants.

La Gambie a été colonisée par les Britanniques au milieu du 17e siècle. La Grande-Bretagne avait choisi la Gambie comme territoire de transit pour les esclaves qui devaient traverser l'océan Atlantique.

Les explorateurs portugais ont toutefois été les premiers Européens à arriver en Gambie au milieu du XIVe siècle et ont baptisé l'endroit "A Gâmbia", en référence au fleuve Gambie, long de 1 120 kilomètres.

Plus de 200 ans plus tard, les Britanniques sont arrivés et ont établi une colonie en Gambie au 17e siècle. Les Britanniques ont conservé le nom portugais "A Gâmbia", mais l'ont traduit en anglais pour signifier "The Gambia".

Pour éviter d'être "confondu avec la Zambie

À l'approche de l'indépendance officielle, en 1965, le premier ministre de la Gambie de l'époque a écrit à une commission britannique sur la dénomination des pays pour demander de conserver le nom de Gambie.

Dans sa justification, le dirigeant gambien de l'époque a déclaré que son pays serait confondu avec la Zambie, nation d'Afrique australe qui avait également accédé à l'indépendance à peu près à la même époque.

Le Comité permanent des noms géographiques, qui conseille le gouvernement britannique sur l'écriture correcte des noms géographiques des pays, a accepté la demande du premier ministre gambien.

Nation majoritairement musulmane, la Gambie a pour langue officielle l'anglais. L'économie du pays dépend fortement de l'agriculture. Les arachides, les noix de coco et les noix de cajou sont les principales exportations agricoles.

Les Bahamas

Tout comme la Gambie, les Bahamas ont été colonisées par les Britanniques au XVIIe siècle.

Les premiers habitants des Bahamas, les Lucayens, avaient baptisé le groupe d'îles Bahama, ce qui signifie "grande terre moyenne supérieure". Lorsque les Britanniques ont colonisé l'archipel, ils ont conservé ce nom, mais ont ajouté l'article "Les" pour désigner l'ensemble des îles du pays.

Les Bahamas, qui ont accédé à l'indépendance en juillet 1973, se composent de 18 grandes îles habitées et de plus de 700 petites îles.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp