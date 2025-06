Samedi soir, le président Lazarus Chakwera a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans 23 des 28 districts de ce pays d'Afrique australe, à la suite d'une évaluation gouvernementale des dommages causés aux terres agricoles par le phénomène El Niño.

"Outre des précipitations retardées et irrégulières, ces districts ont été confrontés à des précipitations insuffisantes, à des inondations et à des périodes de sécheresse prolongées, ce qui a gravement nui aux cultures et aux perspectives de production alimentaire", a précisé M. Chakwera lors d'un discours national.

La Zambie voisine a décrété l'état de catastrophe nationale à la fin du mois de février après que la sécheresse a dévasté son secteur agricole.

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les principales zones de culture du Malawi, du Mozambique, de la Namibie, de la Zambie et du Zimbabwe n'ont reçu que 80 % des précipitations moyennes durant l'été de l'hémisphère sud, de la mi-novembre à février.

Le président Chakwera a ajouté que l'évaluation initiale du gouvernement malawien a révélé que près de deux millions de ménages agricoles ont été touchés et que 44,3 % des terres cultivées nationales ont subi des dommages.

Il a estimé qu'environ 200 millions de dollars de maïs seraient nécessaires pour un programme de réponse humanitaire et a exhorté toute personne, dans le pays ou à l'étranger, en mesure de fournir des ressources à soutenir la cause.

"Cela aurait été catastrophique même s'il s'agissait de la première catastrophe de ces dernières années", a ajouté M. Chakwera.

"Malheureusement, c'est la quatrième fois en quatre ans que je déclare l'état de catastrophe.

Le réseau agricole de la société civile du Malawi (Cisanet) a annoncé dimanche qu'il soutenait l'appel du président, mais a souligné l'importance "d'aligner les investissements sur les pratiques intelligentes en matière de climat" et de garantir la "transparence dans l'allocation des ressources".

El Nino est un phénomène météorologique naturel qui est généralement associé à une augmentation de la chaleur dans le monde entier, ainsi qu'à une sécheresse dans certaines parties du monde et à de fortes pluies dans d'autres.

Il se produit tous les deux à sept ans et dure entre neuf et douze mois.

