L'Algérie va envoyer 150 tonnes d'aide humanitaire à la bande de Gaza assiégée, alors qu'Israël mène une offensive meurtrière contre l'enclave palestinienne, a annoncé dimanche le Croissant-Rouge algérien.

L'aide sera transportée à bord de huit avions militaires depuis Blida, au sud de la capitale Alger, jusqu'à l'aéroport égyptien d'El-Arish, près de la bande de Gaza, a indiqué le Croissant-Rouge algérien dans un communiqué.

Ces expéditions "reflètent l'engagement de l'Algérie à une solidarité inconditionnelle et illimitée avec le peuple palestinien, qui fait face à une agression incessante, notamment dans la bande de Gaza, de la part des forces d'occupation soumises à un siège injuste", a ajouté l'association.

L'Algérie a lancé en octobre dernier un pont aérien vers l'aéroport d'El-Arish afin d'envoyer une aide humanitaire urgente à l'enclave palestinienne.

Israël mène une offensive militaire meurtrière sur le territoire palestinien depuis une attaque transfrontalière menée par le groupe palestinien Hamas, au cours de laquelle quelque 1 200 Israéliens ont été tués.

Plus de 32 200 Palestiniens ont été tués et plus de 74 500 blessés dans un contexte de destruction massive et de pénurie de produits de première nécessité.

Israël a également imposé un blocus paralysant à la bande de Gaza, laissant sa population, en particulier les habitants du nord de Gaza, au bord de la famine.

La guerre israélienne a poussé 85 % de la population de Gaza à se déplacer à l'intérieur du pays, dans un contexte de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60 % des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, selon les Nations unies.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice. Une décision provisoire rendue en janvier ordonne à Tel-Aviv de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza.

