La Ligue des Jeunes du PPA-CI demande, "la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale", déclarant qu’en 2025, l’ex-président ivoirien est "le candidat de la jeunesse de Côte d’Ivoire".

Condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de prison dans l’affaire de « braquage » de l’Agence nationale de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), après la grave crise post-électorale de 2010-2011, le nom de M. Gbagbo a été retiré de la liste électorale.

La Ligue des Jeunes du PPA-CI exige également "la dissolution de la Commission électorale indépendante (CEI) actuelle et la mise en place d’un nouvel organe performant et crédible", et "la refonte de la Commission électorale indépendante".

Lire aussi:

Radiation de Gbagbo de la liste électorale : Le PPA-CI dénonce " une provocation"

Les leaders de la jeunesse du PPA-CI ont, en outre, appelé à "l’élaboration d’une liste électorale transparente, à l’adoption d’un nouveau découpage électoral en vue d’élections équitables et à la gratuité de la Carte nationale d’identité (CNI)".

"Jeunes de Côte d’Ivoire, le BEN de la Ligue des Jeunes du PPA-CI vous rappelle l’assertion du président Laurent Gbagbo lors de la rencontre d’échanges avec la jeunesse en avril 2023 et je cite : rien ne s’obtient sans combat", mentionne le communiqué final de la réunion ce samedi 23 mars 2024, du Bureau exécutif national (BEN) de la Ligue des Jeunes du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), à Agboville, dans le Sud du pays.

Pour les préparatifs de la Fête de la Renaissance, le BEN de la Ligue des Jeunes du PPA-CI a décidé d’organiser une tournée nationale de mobilisation à l’effet de sensibiliser tous les jeunes de Côte d’Ivoire à se rendre massivement à Agboville les 5 avril et 6 avril 2024.

Côte d'Ivoire: Laurent Gbagbo candidat de son parti à la présidentielle de 2025

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp