L'ailier du club turc de Super Lig Galatasaray, Kerem Akturkoglu, a condamné l'attaque israélienne contre l'hôpital Al-Shifa à Gaza dans un message publié sur son compte Instagram officiel.

"Qu'attend l'humanité pour mettre fin à cette oppression, ce viol et ce terrorisme ? Les droits de l'homme, l'inviolabilité de la vie, de la propriété et de la chasteté ne s'appliquent-ils qu'à une partie du monde ?", a-t-il écrit dimanche, ajoutant : "Oh Allah, nous, tes serviteurs, sommes impuissants à faire cesser cette ignominie. Aidez-nous !"

M. Akturkoglu a également partagé une photo représentant l'hôpital Al-Shifa détruit avec les mots "personne", "femme" et "enfant" barrés, suivis du mot "Droits".

Lire aussi

Gaza: 19 Palestiniens attendant de l’aide tués, situation catastrophique à l'hôpital Al Shifa

Akturkoglu, qui a rejoint Galatasaray en 2020 en provenance de 24 Erzincanspor, a aidé les Lions à remporter le titre de la Super Lig turque en 2022-23.

Destruction massive

Israël mène une offensive militaire meurtrière depuis une attaque transfrontalière menée par le groupe palestinien Hamas, au cours de laquelle quelque 1 200 Israéliens ont été tués.

Depuis, plus de 32 200 Palestiniens ont été tués et plus de 74 500 blessés dans un contexte de destruction massive et de pénurie de produits de première nécessité.

La guerre israélienne a poussé 85 % de la population de Gaza à se déplacer à l'intérieur du pays, dans un contexte de pénurie aiguë de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60 % des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, selon les Nations unies.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice. Une décision provisoire rendue en janvier a ordonné à Tel-Aviv de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp