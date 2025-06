Par Hannan Hussain

Maintenant que Vladimir Poutine a été réélu à la présidence de la Russie, il est clair que les tensions entre le pays et les nations occidentales sont là pour durer - et pourraient même s'aggraver.

Cette semaine, Moscou s'est jointe à la Chine pour opposer son veto à une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies qui demandait - sans l'exiger - "l'impératif" d'un "cessez-le-feu immédiat et durable" à Gaza.

L'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenz, a reproché aux États-Unis, qui avaient parrainé la résolution, de politiser les efforts de cessez-le-feu et de "tromper délibérément la communauté internationale".

Dans une récente interview, M. Poutine a également averti que la Russie était prête à utiliser des armes nucléaires si sa souveraineté était menacée, affirmant que ses capacités nucléaires étaient toujours prêtes au combat.

Ce ne sont là que les derniers exemples des frictions croissantes entre les pays occidentaux et Moscou.

Outre Gaza, il y a la guerre en Ukraine, l'un des principaux points de friction. Cette semaine, le président français Emmanuel Macron est revenu sur ses propos concernant l'envoi de troupes pour soutenir l'Ukraine.

Mais une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN "ne serait qu'un pas vers une Troisième Guerre mondiale à grande échelle", a averti M. Poutine.

De son côté, le chancelier allemand Olaf Scholz a récemment déclaré à la chambre basse du pays que Berlin n'accepterait pas la "paix dictée" par Poutine à l'égard de l'Ukraine.

L'Union européenne a accepté d'imposer une nouvelle série de sanctions aux responsables et aux organisations russes pour la mort du plus fervent critique de Poutine, Alexei Navalny.

Les principaux soutiens militaires de l'Ukraine à l'Ouest se sont engagés à augmenter les livraisons d'armes.

Mais M. Poutine s'est dit déterminé à remporter une victoire totale en Ukraine et a promis de renforcer les capacités militaires de la Russie. Il a également demandé au Service fédéral de sécurité (FSB) d'aider les entreprises russes à contourner les sanctions occidentales.

Un cinquième mandat historique pourrait donner à M. Poutine suffisamment d'espace économique et politique pour mener à bien ses principaux objectifs politiques, notamment la guerre en Ukraine.

M. Poutine espère étendre le contrôle territorial de la Russie sur l'Ukraine et se prépare à mettre en place une zone tampon pour empêcher les attaques transfrontalières.

Tout cela montre que Poutine n'est pas prêt d'abandonner la guerre ou de céder aux pressions occidentales.

L'Occident n'a que peu d'options face à la Russie. Après tout, le soutien militaire de l'Occident à Kiev ne cesse de diminuer et il semble de plus en plus impopulaire sur le plan intérieur.

Selon le ministre ukrainien de la défense, Rustem Umerov, les promesses occidentales de fournir des armes "ne constituent pas une livraison", et environ la moitié de l'aide militaire n'est pas parvenue à temps au pays.

Même si l'aide occidentale devait s'accélérer considérablement, on ne sait pas combien de temps elle pourrait être maintenue.

Des livraisons d'armes régulières n'ont pas renforcé les défenses ukrainiennes dans le passé, et les perspectives d'une contre-offensive longtemps recherchée semblent plus sombres que jamais.

En revanche, la montée en puissance de l'initiative militaire russe en Ukraine place l'Occident devant un dilemme difficile : soit poursuivre une guerre impopulaire, soit contraindre Kiev à trouver un compromis par le biais de pourparlers de paix.

Cette dernière option mérite que l'on s'y attarde. Depuis des mois, les pays occidentaux sont réticents à l'idée de négociations de paix, qu'ils considèrent comme un signe de capitulation face à Moscou.

Mais cela pourrait changer si Poutine conserve son emprise sur le pouvoir au moins jusqu'en 2030.

Washington s'apprête à vivre une élection décisive dont les priorités sur l'Ukraine sont contrastées. Bien que le président américain Joe Biden soit favorable à un soutien à l'Ukraine, son principal adversaire en novembre est l'ancien président Donald Trump, qui est un opposant majeur à la guerre.

M. Trump prétend pouvoir régler la guerre en 24 heures et a joué un rôle important dans le blocage de milliards de dollars d'aide militaire à Kiev.

Avec la popularité croissante de Trump, Poutine pourrait se sentir obligé de jouer un jeu d'attente sur l'Ukraine.

Pendant ce temps, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont de plus en plus frustrés par les avancées militaires de Moscou en Ukraine, mais ne peuvent pas non plus se permettre une escalade.

Toute apparition de troupes de l'OTAN sur le terrain risquerait d'élargir le conflit, et Poutine a mis en garde l'Occident contre le franchissement de cette ligne rouge.

Les alliés de Washington en Europe sont également sous pression pour éloigner le spectre d'une confrontation plus large entre l'OTAN et la Russie.

Selon un nouveau rapport de l'Institute for the Study of War, Moscou se prépare déjà à des scénarios de conflit à grande échelle avec l'OTAN. Au cœur de ces préparatifs se trouve une augmentation spectaculaire des capacités et de la puissance militaires de la Russie.

M. Poutine doit superviser les principaux efforts de modernisation, notamment la formation de deux armées combinées et de plus d'une douzaine de divisions et de brigades d'ici la fin de l'année.

Il est donc essentiel que l'Occident change d'attitude pour limiter les pertes effroyables sur le champ de bataille, désamorcer les tensions futures avec la Russie et empêcher que la guerre en Ukraine ne devienne incontrôlable.

Mais les options stratégiques restent limitées. L'influence de l'Occident sur l'économie russe a ses limites. M. Poutine souhaite tirer parti de la croissance économique de Moscou l'année dernière, qui s'est faite au mépris de milliers de sanctions occidentales.

Le cinquième mandat historique de M. Poutine mettra à l'épreuve le soutien à long terme de l'Occident à l'Ukraine, poussera l'OTAN à marcher sur la corde raide face à la Russie et rendra difficile pour l'Occident la mise à l'écart d'une économie qui courtise activement ses alliés dans d'autres pays. - Hannan Hussain

L'UE est également confrontée à une tâche ardue : saisir et transférer quelque 90 % des recettes provenant des milliards de dollars d'actifs russes gelés.

Elle considère que ce plan est essentiel pour financer l'armement de l'Ukraine. Mais cette initiative pourrait inciter Poutine à répondre par une série de poursuites judiciaires, empêchant ainsi l'Occident d'exercer son contrôle.

Par ailleurs, les frictions croissantes avec l'Occident ne feront que renforcer l'attachement de Moscou à la Chine, un allié clé qui a aidé la Russie à résister aux sanctions occidentales.

Poutine doit se rendre à Pékin lors de son premier voyage post-électoral, et les deux pays sont désireux de faire davantage de percées énergétiques et économiques dans des régions où l'influence traditionnelle de l'Occident est en déclin, comme le Moyen-Orient.

L'auteur, Hannan Hussain, est un spécialiste des affaires internationales et un auteur. Il a été chercheur Fulbright en sécurité internationale à l'université du Maryland et a été consultant pour le New Lines Institute for Strategy and Policy à Washington. Les travaux de M. Hussain ont été publiés par la Fondation Carnegie pour la paix internationale, le Georgetown Journal of International Affairs et l'Express Tribune (partenaire de l'International New York Times).

