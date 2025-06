En réponse à la proposition d'Ankara, l'Assemblée générale des Nations Unies a inclus la profanation des livres saints, y compris le Coran, dans un projet de résolution sur le racisme, la discrimination et les crimes de haine, a déclaré le gouvernement turc.

La représentante permanente d'Ankara auprès de l'UNESCO, l'ambassadrice Gulnur Aybet, a déclaré vendredi que "sous la direction de la Turquie, nous avons ajouté au projet de décision de l'UNESCO la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies déclarant que les crimes contre les livres saints sont des violations du droit international".

"Tout en affirmant notre soutien à la lutte contre toutes les formes de crimes de haine, j'ai souligné l'augmentation alarmante des crimes associés à la haine contre l'Islam au cours des dernières années".

Lire aussi

La Turquie condamne fermement l'autodafé du Saint Coran au Danemark

"J'ai noté que l'UNESCO devrait agir conformément aux résolutions de l'ONU à cet égard. Le projet de résolution a été accepté avec les amendements que nous avons proposés. Poursuivons le combat".

Une meilleure compréhension des sensibilités religieuses

Elle a ajouté : "J'ai noté que l'UNESCO devrait agir en conformité avec les résolutions des Nations unies sur cette question. Le projet de décision a été accepté avec les amendements que nous avons proposés. Poursuivons la lutte contre les crimes de haine".

Les actes de profanation du Coran en Europe ont déclenché un débat sur la tolérance religieuse et la liberté d'expression, suscitant des appels à une meilleure compréhension des sensibilités religieuses et à un réexamen de l'équilibre entre la liberté d'expression et le respect des croyances religieuses.

En juillet 2023, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à l'unanimité une résolution parrainée par le Maroc qualifiant les actes de violence contre les symboles religieux, les livres saints et les lieux de culte de violation du droit international.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp