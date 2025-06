La Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a exprimé ses condoléances au gouvernement et au peuple nigériens et condamné fermement "un acte lâche et barbare", qui a couté la vie à 23 soldats nigériens tués dans une embuscade tendue par des terroristes dans l'ouest du pays, près du Mali et du Burkina Faso.

Le communiqué de la CEDEAO publié le 23 mars, souligne que "cet acte lâche et barbare est une nouvelle illustration de la cruauté des terroristes qui endeuillent la région du Sahel".

Dans la nuit du 20 au 21 mars dernier, plus de 100 hommes armés qui circulaient à moto et dans des véhicules ont utilisé des engins explosifs improvisés et des bombes pour tendre une embuscade à l'unité militaire qui revenait d'une opération dans la région de Tillaberi, en proie à l'insurrection.

La CEDEAO a exprimé ses condoléances au gouvernement et au peuple nigériens et a présenté ses "sincères condoléances aux familles endeuillées et aux Forces Armées".

Les autorités nigériennes ont confirmé la mort d’une vingtaine de militaires à l’occasion de cet assaut djihadiste.

L'embuscade contre l’armée nigérienne à Teguey avait été revendiquée par le groupe état islamique.

Suite à cette attaque, Niamey a décrété un deuil national de trois jours à compter du vendredi 22 mars.

Le Niger est confronté à une insécurité dans sa partie ouest, à la frontière avec le Mali et le Burkina Faso.

Depuis septembre 2023, les dirigeants des trois pays ont signé la Charte du Liptako-Gourma, instaurant l’Alliance des États du Sahel (AES).

