Par Coletta Wanjohi

Les jumelles de Fatma Ibrahim sont trop jeunes pour comprendre à quel point leur vie est difficile depuis leur naissance en décembre 2023.

Mais pour leur mère, c'est différent. Elle vit dans la douleur lancinante de reconnaître chaque jour et à chaque instant que ses filles méritent mieux. Déplacées, mal nourries et confrontées à un avenir incertain, les jumelles n'ont jamais connu le confort d'un foyer.

Elles vivent dans un camp de secours à Kalma, dans la région soudanaise du Sud-Darfour en proie à des conflits, prisonnières d'un conflit entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) qui fait rage depuis avril de l'année dernière.

Selon les Nations unies, les combats ont déraciné plus de huit millions de personnes. Alors que plus de deux millions de personnes déplacées ont fui vers les pays voisins, 6,2 millions de Soudanais restent à l'intérieur du pays, survivant à peine aux rigueurs de la vie dans des camps surpeuplés.

"Je n'ai pas pu allaiter les jumeaux par manque de nourriture. Le lait maternisé était hors de ma portée, et les jumeaux ont fini par souffrir d'une telle malnutrition qu'ils ont dû être admis dans un centre médical", explique Fatma à TRT Afrika.

Les plus touchés

Comme dans d'autres régions du monde, ce sont les femmes et les enfants qui sont les plus touchés par les conflits en Afrique.

En décembre dernier, la conférence de l'Union africaine sur les femmes, la paix et la sécurité en Afrique a mis en évidence les effets humanitaires des conflits persistants sur le continent, notamment au Burkina Faso, au Tchad, en RDC, au Niger, au Mali et au Soudan.

Le principal résultat de la conférence a été la nécessité pour les femmes de participer davantage au processus de paix au Soudan en établissant un groupe de référence des femmes pour aider l'envoyé spécial de l'UA à promouvoir des négociations plus inclusives et plus respectueuses de l'égalité des sexes.

Des mois plus tard, l'initiative reste lettre morte, car tous les efforts de négociation pour la paix au Soudan sont au point mort.

Fatma ne sait pas ce qu'il faudrait pour que des personnes comme elle puissent participer au processus de paix. Tout ce qu'elle veut, c'est rentrer chez elle.

Dommages à long terme

Dans les pays qui se trouvent dans la phase de relèvement post-conflit, comme l'Éthiopie et le Sud-Soudan, de nombreuses femmes et filles doivent encore guérir des cicatrices du déplacement, de la violence fondée sur le sexe et du traumatisme général de la guerre.

En 2014, le bloc continental a nommé Mme Diop pour promouvoir et faire entendre la voix des femmes dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits, ainsi que pour plaider en faveur de la protection de leurs droits, notamment en mettant fin à la violence fondée sur le genre.

"Pourquoi investissons-nous dans ceux qui détiennent des armes ? Nous échouons parce que nous investissons dans le mauvais camp. Nous devons donc changer de paradigme et veiller à ce que les femmes fassent partie du processus de résolution des problèmes", déclare Mme Diop.

Anita Kiki, coordinatrice résidente des Nations unies au Sud-Soudan, affirme qu'il est essentiel que les partenaires du développement écoutent et suivent les idées des femmes touchées par un conflit.

Elle se souvient avoir rendu visite à des groupes de femmes dans la région du Darfour, au Soudan, et être revenue convaincue que les femmes savent instinctivement comment mettre fin à toute tension dans leur communauté.

"Une responsable d'un groupe de femmes m'a regardée et m'a dit : "Si vous voulez faire quelque chose, faites une chose. Il y a des hommes armés au coin de la route principale. Si vous les enlevez, nous pourrons vaquer à nos occupations. Nous n'avons besoin de rien d'autre. C'est le genre d'informations que l'on reçoit".

Les projets restent sur le papier

Au moins 30 pays africains, soit plus de la moitié du continent, ont adopté des plans d'action nationaux pour inclure les femmes dans leur programme de paix et de sécurité. Toutefois, la mise en œuvre de ces plans reste un défi.

Selon les Nations unies, la participation des femmes africaines aux processus de paix et à la politique est essentiellement symbolique et souvent entravée par des normes culturelles.

"Il faut davantage de coordination et de coopération entre les acteurs travaillant sur les femmes, la paix et la sécurité aux niveaux régional et national. Les organisations féminines de la société civile qui travaillent sur la consolidation de la paix et la résolution des conflits restent sous-financées et mal intégrées dans les discussions politiques générales".

Les experts suggèrent d'investir autant que possible dans l'éducation des femmes et des jeunes afin de leur donner les moyens de proposer différentes solutions pour prévenir et régler les conflits.

"Lorsque les femmes dirigent, elles ont un impact positif. Les femmes ne sont pas seulement des victimes. Elles sont aussi des survivantes et des agents de changement", explique Mme Diop à TRT Afrika.

