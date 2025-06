Un cadre de la bourse de crypto-monnaies Binance a échappé à la garde à vue au Nigeria, où une enquête criminelle a été ouverte contre la plateforme, accusée d'être utilisée pour le blanchiment d'argent, ont annoncé les autorités lundi.

Nadeem Anjarwalla, directeur régional de Binance en Afrique, "a fui le Nigeria en utilisant un passeport de contrebande", a déclaré le bureau du conseiller à la sécurité nationale du Nigeria dans un communiqué, appelant à "toute information pouvant aider les forces de l'ordre à appréhender le suspect".

Le Nigeria est la plus grande économie cryptographique d'Afrique en termes de volume d'échanges, et de nombreux citoyens utilisent les crypto-monnaies pour couvrir leurs finances contre l'inflation galopante et la baisse de la monnaie locale.

Lire aussi

"Crypto Continent" : la montée en puissance des startups africaines

Anjarwalla, qui possède la double nationalité britannique et kényane, était détenu au Nigéria avec un autre collègue depuis le 26 février, date à laquelle ils sont arrivés dans le pays à la suite d'une répression sur la plateforme de crypto-monnaie.

Financement du terrorisme

Tigran Gambaryan, le collègue qui possède la nationalité américaine, est toujours en captivité.

Binance a mis fin à toutes les transactions avec la monnaie naira nigériane sur sa plateforme au début du mois de mars après que les autorités l'ont accusée d'être utilisée pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - sans fournir de preuves publiquement.

La manière dont M. Anjarwalla s'est enfui n'est pas claire. Le journal Premium Times, basé à Abuja, qui a révélé la nouvelle de son évasion, a indiqué qu'il s'était enfui d'une maison d'hôtes de la capitale après que des gardes l'eurent conduit à une mosquée voisine pour la prière.

"Le personnel responsable de la garde du suspect a été arrêté et une enquête approfondie est en cours pour élucider les circonstances qui ont conduit à son évasion", a déclaré Zakari Mijinyawa, porte-parole du bureau du conseiller à la sécurité nationale du Nigeria, dans un communiqué.

Date de comparution

Les dirigeants de Binance ont été placés en détention sur ordre du tribunal et doivent comparaître devant le tribunal le 4 avril, selon le communiqué.

L'agence fiscale du Nigéria a quant à elle déposé une plainte pour évasion fiscale contre la bourse de crypto-monnaies et "complicité dans l'aide à l'évasion fiscale des clients par le biais de sa plateforme".

"Les accusations détaillent en outre des cas spécifiques où Binance aurait violé les lois fiscales, comme le fait de ne pas émettre de factures à des fins de TVA, faisant ainsi obstacle à la détermination et au paiement des taxes par les abonnés", a déclaré le Federal Inland Revenue Service local dans un communiqué.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp