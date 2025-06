Le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue sud-soudanais et président du sommet des chefs d’État de la Communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC), Salva kiir Mayardit, appelé, lundi à Kinshasa, à une solution rapide à la crise sécuritaire dans la région, qui affecte négativement le fonctionnement de l’EAC, et la relance urgente des processus de paix de Nairobi et de Luanda.

Dans communiqué publié à la fin de cette rencontre, ces deux Chef d’Etats ont aussi insisté sur l’harmonie et la complémentarité entre les deux processus pour aboutir à une solution efficace et durable à la crise et restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l’Est de la RDC.

Ces deux dirigeants des pays membres de la communauté de l’Afrique de l’Est, ont aussi axé cette rencontre sur la sécurité pour le développement socio-économique au sein de la communauté.

"La motivation qui a conduit le président Salva Kiir ici, c'est la recherche de la paix. Il veut voir la stabilité dans la région et ne ménagera aucun effort pour y contribuer ", a déclaré le président Tshisekedi.

Après Kinshasa, le président Sud-Soudanais et président en exercice de l’EAC va successivement rencontrer le président du Rwanda, du Burundi et celui d’Angola Joao Lourenco, facilitateur désigné par l’UA dans la crise entre la RDC et le Rwanda, indique le communiqué conjoint de la rencontre consultative de Kinshasa.

La RDC a rejoint l’organisation en mars 2022, soit trois ans après sa demande d’adhésion.

La Communauté des états de l’Afrique de l’Est qui a sa base dans la ville d’Arusha en Tanzanie, avec huit membres dont le Burundi, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Sud-Soudan, la Tanzanie, le Rwanda et l'Ouganda.

