Vinicius Junior, star du Real Madrid et du Brésil, a versé des larmes lors d'une conférence de presse lundi, alors qu'il parlait du racisme dont il a été victime en Espagne.

Le joueur noir brésilien s'est exprimé avant le match amical international du Brésil contre l'Espagne, mardi, au stade Santiago Bernabeu de Madrid, qui est aussi le domicile du Real Madrid.

"Jouer au football est important, mais la lutte contre le racisme est très importante", a déclaré l'attaquant de 23 ans.

"Il faut laisser les gens de couleur avoir une vie normale. Si c'était le cas, j'irais aux matchs de mon club en me concentrant uniquement sur le jeu. La seule chose que je veux, c'est continuer à jouer et que tout le monde ait une vie normale", a-t-il ajouté.

Vinicius, joueur du Real Madrid avec qui il joue depuis 2018, a déclaré qu'il n'avait jamais envisagé de quitter l'Espagne malgré les chants racistes dont il a été la cible.

"Je n'ai jamais pensé à quitter la Liga, car sinon, je donnerais aux racistes ce qu'ils veulent", a-t-il déclaré.

"J'ai de moins en moins envie de jouer. À chaque plainte déposée, je me sens encore plus mal, mais je dois me présenter ici et montrer mon visage", a-t-il déclaré.

Vinicius a déclaré que le racisme était un problème mondial et a noté que les instances dirigeantes du football, l'UEFA, la FIFA et l'organisation sud-américaine CONMEBOL, pourraient toutes "faire plus de choses".

"Le problème qui existe en Espagne est que le racisme n'est pas un crime", a-t-il déclaré, ajoutant que l'absence de sanctions le frustrait.

"Je suis sûr que l'Espagne n'est pas un pays raciste, mais il y a beaucoup de racistes, et beaucoup d'entre eux se trouvent dans les stades", a-t-il déclaré.

"Nous devons changer, car beaucoup d'entre eux ne savent pas ce qu'est le racisme. À 23 ans, je dois apprendre à de nombreux Espagnols ceux qu'est le racisme", a-t-il ajouté.

Vinicius Junior compte 27 sélections en équipe nationale et a marqué trois buts pour le Brésil. Il a représenté son pays lors de la Coupe du monde de la FIFA 2022, remportée par l'Argentine, son grand rival.

Il est l'un des joueurs les plus précieux du Real Madrid et son contrat avec le club espagnol est valable jusqu'en 2027.

Au début du mois de mars, le Real Madrid a déposé une plainte auprès des procureurs espagnols après que Vinicius ait été la cible de chants racistes présumés de la part de supporters de l'Atletico Madrid et du FC Barcelone.

En 2023, la police espagnole a arrêté sept personnes à Madrid et à Valence pour avoir prétendument commis des crimes de haine à son encontre.

Les joueurs du Real Madrid ont ensuite manifesté leur soutien à leur coéquipier avant un match de la Liga espagnole la saison dernière.

