En signe d'engagement envers la planète, certains bâtiments emblématiques du monde ont éteint les lumières non essentielles pendant une heure à l'occasion de l'Heure de la Terre, le 23 mars.

L'emblématique tour Eiffel, en France, a éteint ses lumières dans la nuit de samedi à dimanche (23 mars) dans le cadre de la campagne "Biggest Hour for Earth" (la plus grande heure pour la Terre), afin de mettre l'accent sur la dégradation de la nature et le changement climatique.

"Éteignez les lumières et faites avancer le monde vers un avenir meilleur pour tous", a déclaré le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, dans un message adressé à l'occasion de cet événement.

Le chef de l'ONU a rappelé que l'année 2023 a été la plus chaude de l'histoire, et que la célébration de cette année est une démonstration mondiale de solidarité pour suivre une voie différente.

L'Empire State Building de New York, aux États-Unis, est resté dans l'obscurité pendant l'Heure de la Terre, qui vise également à sensibiliser à l'urgence climatique et à la perte de la nature.

À quelques rues de l'Empire State Building, au Secrétariat de l'ONU, les lumières se sont également éteintes pendant 60 minutes sur les 40 étages de l'East River.

"Notre climat s'effondre", a déclaré M. Guterres, et l'Heure de la Terre "démontre le pouvoir que chacun d'entre nous a dans la lutte pour notre avenir".

"Ensemble, éteignons les lumières et orientons le monde vers un avenir plus radieux pour nous tous", a-t-il ajouté.

En Grèce, le célèbre temple du Parthénon a lui aussi été plongé dans l'obscurité, répondant ainsi à l'appel mondial à éteindre les lumières à 20 h 30, heure locale, et à consacrer 60 minutes à une action positive pour la planète.

Le Fonds mondial pour la nature (WWF), une organisation non gouvernementale qui se consacre à la conservation, a lancé l'initiative d'extinction des lumières à Sydney en 2007.

L'événement symbolique de l'extinction des lumières s'est transformé en un catalyseur majeur pour promouvoir le mouvement de protection de l'environnement, alors que le monde se trouve aujourd'hui à un "point de basculement" avec les crises du climat et de la nature...

En Allemagne, les lumières ont été éteintes à la cathédrale de Cologne, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans le cadre de la campagne mondiale pour la protection de la nature.

La tour Galata d'Istanbul s'est également jointe à la campagne qui est maintenant observée dans plus de 190 pays et territoires dans le monde.

Plusieurs villes d'Afrique ont également marqué l'Heure de la Terre, notamment Johannesburg et Le Cap en Afrique du Sud, Maputo au Mozambique, Youndé au Cameroun et Kampala en Ouganda.

Selon le WWF, plus de 410 000 heures ont été consacrées à la planète l'année dernière par des sympathisants dans plus de 190 pays et territoires.

Cette année, les organisateurs ont l'intention de faire de cet événement annuel la "plus grande heure pour la Terre" en consacrant 60 minutes à faire du bien à la planète.

