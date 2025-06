Avec l'achat de plus de 600 missiles " Fire and Forget " aux États-Unis, la sécurité maritime du Maroc est en train de se renforcer.

Dans un récent communiqué, l'Agence de coopération pour la sécurité de la défense (DSCA) a annoncé que la vente au pays nord-africain s'élèverait à environ 260 millions de dollars.

"Le gouvernement marocain a demandé à acheter 612 missiles Javelin FGM-148F, dont 12 missiles fly-to-buy et 200 unités légères de lancement de commande Javelin (LWCLU)", a déclaré l'Agence de coopération pour la sécurité de la défense (DSCA).

Les missiles Javelin sont des armes antichars très efficaces utilisées par diverses forces militaires dans le monde, selon l'entrepreneur américain Lockheed Martin.

Ils sont facilement transportables et monomoteurs, ce qui signifie qu'un soldat peut facilement placer le lanceur de missiles sur son épaule.

Connu sous le nom de "Fire and forget", le Javelin, une fois lancé, n'a pas besoin d'un opérateur pour le guider activement vers la cible. Au lieu de cela, il suit la cible pendant le vol et réajuste sa trajectoire pour assurer un tir précis.

Les troupes ont ainsi le temps de recharger un autre missile pour faire face à une nouvelle menace.

Mais l'une des caractéristiques uniques du missile Javelin est sa capacité à frapper des cibles par le haut, en visant les parties les plus vulnérables de la plupart des véhicules, généralement le blindage le plus fin situé sur le dessus.

Le récent accord de défense américain comprend également une série d'équipements de soutien, une assistance technique et une formation pour les missiles Javelin, qui nécessiteront des déplacements annuels de fonctionnaires au Maroc pendant environ sept ans.

Cet accord intervient également alors que les tensions entre le Maroc et l'Algérie voisine ne cessent de croître en raison d'un différend au Sahara occidental, que le Maroc revendique comme son propre territoire, tandis que l'Algérie soutient le groupe rebelle du Front Polisario qui y est actif.

Le paquet militaire américain donnera-t-il un coup de pouce aux revendications territoriales du Maroc ?

Accords avec les États-Unis

Ce n'est pas la première fois que le Maroc achète un important paquet militaire américain.

En fait, les États-Unis et le Maroc entretiennent un partenariat de longue date en matière de coopération militaire, qui comprend des exercices conjoints, des programmes de formation et des échanges de personnel.

L'année dernière, en avril, le département d'État américain a approuvé la vente d'armes au Maroc pour un montant d'environ 750 millions de dollars. Il s'agissait notamment d'armes tactiques interarmées (JSOW), de lanceurs HIMARS et de systèmes de missiles ATACMS.

À l'époque, les analystes avaient des avis divergents sur l'accord. Certains ont déclaré qu'il "reflétait une volonté naturelle de modernisation de la nation nord-africaine".

David Des Roches, professeur associé au Near East South Asia Center for Security Studies, a déclaré à Breaking Defense que les accords de défense n'étaient pas surprenants. L'armée marocaine est l'une des plus professionnelles au monde et est largement organisée selon les principes occidentaux", a déclaré Des Roches. Toutefois, d'autres experts se sont inquiétés des tensions régionales alors que le Maroc continue d'augmenter ses dépenses militaires. Pour 2024-2025, le gouvernement marocain a augmenté ses dépenses pour "l'acquisition et l'entretien des équipements des forces armées et le soutien au développement de l'industrie de la défense" de 4,1 %, a rapporté l'Agencia EFE. Le montant alloué s'élève à 11,3 milliards d'euros, soit 9,6 % du PIB du pays. Pour leur part, les États-Unis considèrent ces accords avec le Maroc comme un soutien à leur propre politique étrangère et à leurs intérêts en matière de sécurité nationale.

La déclaration de la DSCA souligne que le Maroc est un allié majeur non membre de l'OTAN et une force clé pour la stabilité politique en Afrique du Nord, et affirme que la dernière vente "ne modifiera pas l'équilibre militaire de base dans la région".

Les ventes potentielles de matériel militaire à l'étranger doivent être approuvées par le Congrès et sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'ajustement des prix et des quantités unitaires au cours des négociations.

Nous ne savons donc pas encore si les ventes auront lieu et si elles modifieront ou non l'équilibre régional.

