"Malam Bacai Sanha Jr. n'était pas un trafiquant de drogue international ordinaire", a déclaré Douglas Williams, agent spécial responsable du bureau local du FBI à Houston (Texas). "Il est le fils de l'ancien président de la Guinée-Bissau et trafiquait de la drogue pour une raison bien précise: financer un coup d'Etat".

Selo n la justice américaine, cet homme de 52 ans organisait un trafic d'héroïne et son importation d'Europe vers les Etats-Unis afin de financer un coup d'Etat en Guinée-Bissau visant à l'installer à la présidence de ce petit pays d'Afrique occidentale.

Il a été arrêté avec un associé à son arrivée à Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie, en juillet 2022, et tous deux ont été extradés aux Etats-Unis peu après. En septembre 2023, Malam Bacai Sanha Jr. a plaidé coupable "d'association de malfaiteurs en vue de distribuer une substance réglementée à des fins d'importation illégale ", selon le communiqué de mardi, qui précise la condamnation à 80 mois de prison.

Son père, Malam Bacai Sanha, a d'abord été installé par une junte comme dirigeant intérimaire en 1999 avant de perdre les élections l'année suivante. Il a remporté la présidence lors d'un scrutin en 2009, mais est décédé en cours de mandat en janvier 2012, alors qu'il se faisait soigner à Paris.

Son fils, connu sous le nom de "Bacaizinho" en Guinée-Bissau, a occupé plusieurs fonctions au sein du gouvernement, notamment en tant que conseiller économique de son père.

La Guinée-Bissau, pays lusopho ne de deux millions d'habitants, l'un des plus pauvres au monde et considéré comme l'un des plus gangrénés par la corruption, va depuis son indépendance vis-à-vis du Portugal en 1974 de putschs en coups de force armés ou politiques.

