Par Assal Rad

Après avoir opposé leur veto à trois résolutions distinctes du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant un cessez-le-feu à Gaza, les États-Unis se sont finalement abstenus de voter la dernière résolution sur le cessez-le-feu, permettant ainsi son adoption.

Cette résolution, qui marque un progrès dans la position américaine, a suscité une réaction négative de la part d'Israël (le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a rapidement annulé une délégation prévue aux États-Unis après que ceux-ci se sont abstenus d'utiliser leur droit de veto une quatrième fois).

Mais l'administration du président américain Joe Biden s'est empressée de miner l'importance de la résolution.

Quelques heures après l'adoption de la résolution, le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que l'abstention des États-Unis "ne représentait pas un changement dans notre politique".

Lors d'une conférence de presse du département d'État qui a suivi le vote du CSNU, le porte-parole Matthew Miller a déclaré qu'il s'agissait d'une résolution non contraignante, précisant ainsi la position des États-Unis et suggérant que la résolution sur le cessez-le-feu était l'opinion de l'organe de l'ONU plutôt qu'une règle de fond.

Lors d'un échange critique avec M. Miller, le journaliste de l'Associated Press Matt Lee a soulevé la question que de nombreux observateurs se posent à propos de la guerre d'Israël contre Gaza : "Quel est l'intérêt de l'ONU ou du Conseil de sécurité de l'ONU ?"

Des experts et des commentateurs, tels que Craig Mokhiber, ancien fonctionnaire de l'ONU et avocat spécialisé dans les droits de l'homme, ont rapidement critiqué les États-Unis pour avoir sapé la résolution, qui est déjà faible puisqu'elle ne demande qu'un "cessez-le-feu pour le mois de Ramadan" qui conduirait apparemment "à un cessez-le-feu durable et soutenable".

Mokhiber a fait les gros titres en octobre 2023 après avoir démissionné de son poste de directeur du bureau new-yorkais du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, invoquant l'incapacité de l'ONU à empêcher "un cas typique de génocide" à Gaza.

Bien que le texte de la résolution ait été édulcoré, son adoption a été accueillie par des applaudissements au sein de l'organe des Nations unies en raison du besoin désespéré de faire face à la crise humanitaire à Gaza, qui comprend l'accélération la plus rapide d'une famine jamais observée, selon le président du Comité international de secours, David Miliband.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a clairement indiqué que la résolution n'était pas une simple déclaration non contraignante, qu'elle "devait être mise en œuvre" et qu'un manquement à cet égard serait "impardonnable". Toutefois, lorsque les journalistes lui ont demandé s'il pensait que la résolution inciterait Israël à annoncer un cessez-le-feu, le porte-parole Miller a répondu : "Je ne le pense pas".

Il ne fait aucun doute que l'adoption de la résolution de l'ONU sur le cessez-le-feu est importante. Elle donne une base juridique supplémentaire à la responsabilité d'Israël concernant ses actions à Gaza et un fondement juridique aux accusations de complicité pour les pays - comme les États-Unis - qui continuent d'armer et de soutenir la guerre "plausiblement génocidaire" d'Israël.

Tout comme l'arrêt de la Cour internationale de justice en janvier, la résolution de l'ONU sur le cessez-le-feu vient s'ajouter aux preuves de plus en plus nombreuses et aux obligations juridiques d'Israël et de ceux qui le soutiennent de mettre fin à la guerre contre Gaza, qui a déjà tué plus de 32 000 Palestiniens et dont plusieurs milliers n'ont pas été retrouvés et sont encore ensevelis sous les décombres.

Dans le même temps, les critiques ont raison de s'interroger sur l'intérêt de ces mesures alors que la réalité sur le terrain ne change pas pour les Palestiniens.

Depuis des décennies, Israël ignore le droit international en continuant d'occuper les terres palestiniennes, en pratiquant l'apartheid, en étendant les colonies et en saisissant des terres en Cisjordanie occupée, en imposant un blocus à Gaza, en autorisant la violence des colons, en commettant des crimes de guerre et en s'adonnant à une longue liste d'autres crimes.

Aujourd'hui, Israël a poussé son mépris pour le droit international et les droits de l'homme à l'extrême, avec un langage assorti d'actions génocidaires et des restrictions délibérées de l'aide à Gaza, créant une famine provoquée par l'homme.

Quel est donc l'intérêt des Nations unies ou du Conseil de sécurité ? Créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU a pour principes fondamentaux de protéger les générations futures du fléau de la guerre et d'affirmer la foi dans les droits fondamentaux de l'homme pour les peuples de toutes les nations.

Si l'organisation internationale peut déclarer ces lois et proposer les mesures nécessaires, c'est aux États qu'il revient de les mettre en œuvre.

Alors qu'Israël lui-même a fait preuve d'un mépris total pour le système international, il est de la responsabilité des autres nations - en particulier de ses partisans et de ses soutiens - de l'obliger à rendre des comptes.

On peut dire beaucoup de choses sur l'hypocrisie occidentale et les doubles standards qui sont assez courants dans la politique de puissance, mais le mépris absolu dont l'administration Biden a fait preuve à l'égard du système international dont elle se vante, afin de maintenir Israël au-dessus de la loi, a atteint de nouveaux niveaux de malhonnêteté.

La volonté de l'administration Biden d'isoler les États-Unis sur la scène internationale, de détruire tout vestige de crédibilité américaine et d'ignorer essentiellement la communauté internationale montre un visage dangereusement zélé de la politique étrangère américaine. - Assal Rad

Malgré les affirmations d'organismes internationaux tels que le Conseil de sécurité des Nations unies, l'Organisation mondiale de la santé et la Cour internationale de justice, les témoignages d'experts des Nations unies, les preuves fournies par des organisations internationales d'aide et de défense des droits de l'homme telles que Médecins sans frontières, Oxfam International et Human Rights Watch, et les témoignages de journalistes et de travailleurs humanitaires sur le terrain à Gaza, les États-Unis continuent de défendre les actions d'Israël et de nier tout acte répréhensible.

En utilisant les Nations unies comme un outil au service de leur propre agenda politique, plutôt que comme un outil au service du droit international et de la justice, les États-Unis ont vidé cet organe de sa substance.

La volonté de l'administration Biden d'isoler les États-Unis sur la scène internationale, de détruire tout vestige de crédibilité américaine et d'ignorer essentiellement la communauté internationale montre un visage dangereusement zélé de la politique étrangère américaine. Le masque est vraiment tombé.

Disclaimer : Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

