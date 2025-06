La Chine est la dernière nation en date à adresser ses félicitations à Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à l'élection présidentielle de dimanche au Sénégal, et à affirmer vouloir renforcer les liens entre les deux pays.

Pékin "souhaite travailler avec le nouveau gouvernement du Sénégal afin de renforcer la confiance politique mutuelle" et favoriser "le développement continu des relations bilatérales", a indiqué un porte-parole de la diplomatie chinoise Lin Jian.

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a dans un communiqué assuré le président élu Bassirou Diomaye Faye, de sa volonté résolue d’œuvrer "à la diversification et au renforcement de notre partenariat stratégique prometteur, au service de nos deux jeunesses et en faveur d’une Afrique unie et prospère".

Le souverain marocain rappelle que les peuples marocain et sénégalais "forment une communauté de valeurs et de destin fondée sur la solide tradition culturelle et spirituelle qui constitue une constante des relations entre nos deux pays".

Le président du Rwanda Paul Kagame a écrit sur le réseau social X " Mes sincères félicitations à Bassirou Diomaye Faye pour son élection comme Président du Sénégal. Votre victoire est un véritable témoignage de la confiance du peuple sénégalais, que je félicite pour le déroulement pacifique des élections. Je me réjouis de renforcer davantage les bonnes relations entre nos deux nations."

Le président ivoirien Alassane Ouattara s’est joint aux félicitations dans un message sur X, se réjouissant "de poursuivre avec lui, les excellentes relations d’amitié et de fraternité entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal."

Le président de la République islamique de Mauritanie a aussi félicité le président élu du Sénégal, saluant par la même le climat de sérénité et de responsabilité qui a prévalu au cours de cette élection et qui traduit, admirablement, toute la maturité de la démocratie sénégalaise.

L’Union européenne, par la voix de Josep Borrell, son Haut- représentant pour les affaires étrangères, estime que ce scrutin confirme l’ancrage démocratique profond du Sénégal, la solidité de ses institutions et la responsabilité des acteurs politiques qui, de manière conjuguée, ont permis de mener à bien ce processus électoral.

La secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, félicite le nouveau président élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et souhaite que “la suite s’inscrive dans l’esprit de ce transfert de pouvoir fluide et apaisé”.

Le président français, Emmanuel Macron, a adressé dès lundi ses félicitations à Bassirou Diomaye et exprimé son souhait de travailler avec le successeur de Macky Sall.

Le président de la Gambie, Adama Barrow, a été le premier chef d’Etat étranger à envoyer des félicitations : ‘’Je félicite M. Bassirou Diomaye Faye pour son élection victorieuse et félicite le peuple de la République du Sénégal pour le déroulement pacifique de l’élection’’, a-t-il écrit sur le même réseau social.

Les premières tendances de l’élection présidentielle de dimanche donnent une large avance au candidat Bassirou Diomaye Faye, en attendant la proclamation officielle des résultats, au plus tard à minuit le vendredi 29 mars.

Faye a affirmé dans sa première addresse à la nation lundi soir que son pays resterait "l'allié sûr et fiable" de tous les partenaires étrangers, à la condition néanmoins que ceux-ci s'engagent "dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive", ajoutant : "Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang".

"Je lance appel à nos frères et sœurs africains pour qu’ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l’intégration dans la CEDEAO, tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques... Je m'engage à mener des actions similaires pour l’unité et l’intégration du continent africain", dit-il dans le même sillage.

Les résultats définitifs sont proclamés par le Conseil constitutionnel à partir du 3 avril.

Un scrutin apaisé

Les missions d'observation déployées au Sénégal par la Communauté des Etats ouest-africains et l'Union européenne ont salué mardi à Dakar le bon déroulement de la présidentielle remportée dimanche par l'opposant antisystème Bassirou Diomaye Faye après trois années d'agitation.

"Le scrutin s'est généralement déroulé sans heurts et dans une atmosphère largement pacifique", a déclaré Ibrahim Gambari, chef de la mission de la Cedeao lors d'une conférence de presse à Dakar.

La cheffe de la mission de l'UE Malin Björk a évoqué "une élection bien organisée et ouverte qui a montré la solidité des institutions démocratiques sénégalaises", lors d'une rencontre distincte avec la presse.

"Dans l'ensemble, le scrutin a été bien organisé. Les électeurs ont pu faire leur choix librement dans une ambiance paisible et ordonnée", a-t-elle dit. La Cedeao avait déployé 130 observateurs et l'UE 100.

