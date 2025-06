La voix de Mariama Sonko résonne à travers le cercle de 40 agricultrices assises à l'ombre d'un anacardier. Elles griffonnaient des notes, les sourcils froncés par la concentration, tandis que son cours était ponctué par le bruit sourd des fruits qui tombaient.

Ce village tranquille du Sénégal est le siège d'un mouvement de défense des droits des femmes rurales d'Afrique de l'Ouest, We Are the Solution, qui compte 115 000 membres.

Sonko, sa présidente, forme des agricultrices issues de cultures où les femmes sont souvent exclues de la propriété des terres qu'elles travaillent de si près.

Au Sénégal, les agricultrices représentent 70 % de la main-d'œuvre agricole et produisent 80 % des récoltes, mais elles n'ont qu'un accès limité à la terre, à l'éducation et au financement par rapport aux hommes, selon les Nations unies.

"Nous travaillons de l'aube au crépuscule, mais avec tout ce que nous faisons, qu'est-ce que nous en retirons ? s'interroge Mme Sonko.

Elle estime que lorsque les femmes rurales se voient attribuer des terres, des responsabilités et des ressources, cela a un effet d'entraînement sur les communautés.

Son mouvement forme des agricultrices qui n'ont traditionnellement pas accès à l'éducation, leur explique leurs droits et finance des projets agricoles dirigés par des femmes.

Dans toute l'Afrique de l'Ouest, les femmes ne possèdent généralement pas de terres parce que l'on s'attend à ce qu'elles quittent la communauté lorsqu'elles se marient. Mais lorsqu'elles s'installent chez leur mari, elles ne reçoivent pas de terres parce qu'elles ne sont pas liées par le sang.

Sonko a grandi en voyant sa mère se débattre après la mort de son père, avec de jeunes enfants à charge. "Si elle avait eu des terres, elle aurait pu subvenir à nos besoins", se souvient-elle, sa voix d'habitude si forte s'étant assagie.

Au lieu de cela, Sonko a dû se marier jeune, abandonner ses études et quitter la maison de ses ancêtres.

Elles ont planté des arbres fruitiers et commencé un jardin maraîcher. Cinq ans plus tard, alors que les arbres étaient pleins de papayes et de pamplemousses, le propriétaire les a chassées. Cette expérience a marqué Sonko.

"Cela m'a poussée à me battre pour que les femmes puissent avoir l'espace nécessaire pour s'épanouir et gérer leurs droits", a-t-elle déclaré.

Lorsqu'elle a ensuite obtenu un emploi dans une organisation caritative pour les femmes financée par Catholic Relief Services, qui coordonne des microcrédits pour les femmes rurales, ce travail a commencé.

"Les agricultrices sont invisibles", déclare Laure Tall, directrice de recherche à l'Agricultural and Rural Prospect Initiative, un groupe de réflexion rural sénégalais.

Et ce, même si les femmes travaillent dans les fermes deux à quatre heures de plus que les hommes par jour en moyenne.

Mais lorsque les femmes gagnent de l'argent, elles le réinvestissent dans leur communauté, dans la santé et dans l'éducation des enfants, selon Laure Tall.

Les hommes en consacrent une partie aux dépenses du ménage, mais peuvent choisir de dépenser le reste comme ils l'entendent.

Sonko a énuméré des exemples courants tels que la recherche d'une nouvelle épouse, la consommation d'alcool et l'achat d'engrais et de pesticides pour des cultures qui rapportent de l'argent au lieu de fournir de la nourriture.

Encouragée par son mari, décédé en 1997, Sonko a choisi d'investir dans d'autres femmes.

Son centre de formation emploie aujourd'hui plus de 20 personnes, avec le soutien de petites organisations philanthropiques telles que Agroecology Fund et CLIMA Fund.

Au cours d'une semaine récente, Mme Sonko et son équipe ont formé plus de 100 femmes de trois pays, le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Gambie, à l'agroforesterie, qui consiste à faire pousser des arbres et des cultures ensemble pour se protéger des conditions météorologiques extrêmes, et au microjardinage, qui consiste à cultiver des aliments dans de minuscules espaces lorsque l'accès à la terre est limité.

Une stagiaire, Binta Diatta, explique que We Are the Solution a acheté du matériel d'irrigation, des semences et des clôtures - un investissement de 4 000 dollars - et a aidé les femmes de sa ville à accéder à des terres pour un jardin maraîcher, l'un des plus de 50 financés par l'organisation.

Lorsque Diatta a commencé à gagner de l'argent, elle l'a consacré à la nourriture, aux vêtements et à la scolarisation de ses enfants. Ses efforts ont été remarqués.

"La saison suivante, tous les hommes nous ont accompagnées au jardin maraîcher parce qu'ils considéraient qu'il s'agissait d'un produit de valeur", dit-elle, se souvenant qu'ils étaient venus simplement pour en être témoins.

Aujourd'hui, un autre défi est apparu, qui touche aussi bien les femmes que les hommes : le changement climatique.

Au Sénégal et dans les régions avoisinantes, les températures augmentent de 50 % de plus que la moyenne mondiale, selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et le Programme des Nations unies pour l'environnement estime que les précipitations pourraient diminuer de 38 % au cours des prochaines décennies.

Là où Sonko vit, la saison des pluies est devenue plus courte et moins prévisible.

L'eau salée envahit ses rizières bordant l'estuaire et les mangroves, en raison de l'élévation du niveau de la mer. Dans certains cas, les pertes de rendement sont si importantes que les agriculteurs abandonnent leurs rizières.

Mais l'adaptation à une planète qui se réchauffe s'est avérée être une force pour les femmes, car elles adoptent les innovations climatiques beaucoup plus rapidement que les hommes, a déclaré Ena Derenoncourt, spécialiste des investissements pour les projets agricoles menés par des femmes à l'agence de recherche agricole AICCRA.

"Elles n'ont pas le choix car elles sont les plus vulnérables et les plus touchées par le changement climatique", a déclaré Ena Derenoncourt.

"Elles sont les plus motivées pour trouver des solutions."

Un jour récent, Mme Sonko a réuni 30 éminentes rizicultrices pour documenter des centaines de variétés de riz locales.

Elle a hurlé les noms des riz - certains vieux de plusieurs centaines d'années, nommés d'après d'éminentes agricultrices, transmis de génération en génération - et les femmes lui ont répondu en disant comment elles l'appelaient dans leurs villages.

Cette préservation des variétés de riz indigènes n'est pas seulement essentielle pour s'adapter au changement climatique, mais aussi pour souligner le statut des femmes en tant que gardiennes traditionnelles des semences.

"Les semences sont entièrement féminines et donnent de la valeur aux femmes dans leurs communautés", a déclaré Mme Sonko.

"C'est pourquoi nous travaillons avec elles, pour leur donner plus de confiance et de responsabilité dans l'agriculture."

La connaissance de centaines de semences et de la manière dont elles réagissent aux différentes conditions de croissance a été essentielle pour donner aux femmes un rôle plus influent dans les communautés.

Sonko affirme avoir une semence pour chaque condition, qu'elle soit trop pluvieuse ou trop sèche, et même des semences plus résistantes au sel pour les mangroves.

L'année dernière, elle a produit 2 tonnes de riz sur sa parcelle d'un demi-hectare, sans aucun des pesticides ou engrais synthétiques largement subventionnés au Sénégal.

Le rendement était plus de deux fois supérieur à celui des parcelles utilisant pleinement des produits chimiques dans le cadre d'un projet de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) réalisé en 2017 dans la même région.

