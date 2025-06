Par Sylvia Chebet

Alors que les bâtiments célèbres des grandes villes du monde entier ont éteint leurs lumières pendant une heure pour marquer l'Heure de la Terre le 23 mars, des femmes d'Amboseli, entourées d'une nature sauvage, ont décidé de marquer l'heure en faisant quelque chose d'unique pour la Terre.

Elles ont creusé des centaines de demi-lunes qui ressemblent à des émojis souriants à l'intérieur de la vaste zone de conservation d'Amboseli, sur les contreforts du mont Kilimandjaro enneigé.

Les murs semi-circulaires du sol ont une fonction cruciale : ils recueillent les eaux de ruissellement qui, autrement, s'écouleraient sur un sol sec et stérile, provoquant l'érosion et des crues soudaines.

"En fait, une certaine transformation est déjà en cours. Nous avons vu l'herbe reverdir et cela inspire vraiment les gens qui font le travail, ils voient les résultats presque immédiatement", explique à TRT Afrika Ernest Lenkoina, responsable de la restauration de la Big Life Foundation, qui supervise le projet.

Ngameri Maiyo, membre de la communauté de la réserve, est tout à fait d'accord.

"Nos vaches ont de l'herbe et de nombreux animaux sauvages sont maintenant installés ici : zèbres, gazelles, et même des lions viennent aujourd'hui y attendre les gazelles parce que le terrain est devenu vert. Nous avons très bien réussi", dit-elle.

"Les animaux sauvages nous donnaient beaucoup de fil à retordre à la ferme. Même ces antilopes, si vous plantez des haricots, elles les mangent et vous devez planter une autre culture. Ce projet m'a rendu heureux", ajoute Ngameri.

La réserve est une zone de dispersion de la faune et un corridor essentiel entre Amboseli et le parc national de Tsavo. Elle est également très importante pour les moyens de subsistance de la communauté Maasai, qui l'utilise principalement pour le pâturage du bétail.

Sourires de la terre

Mesurant généralement 2,5 mètres de long et 5 mètres de large, le sourire de terre est de la taille d'un petit éléphant.

Placés sur des pentes, le côté "fermé" étant orienté vers le bas, ces diguettes capturent et ralentissent efficacement le ruissellement de l'eau.

Ainsi, non seulement elles recueillent l'eau de pluie, mais elles permettent également son absorption par le sol et sa rétention entre les digues.

Ces structures de sol semi-circulaires, conçues pour conserver l'eau et prévenir l'érosion des sols, se sont révélées efficaces pour améliorer la fertilité des sols, restaurer les terres dégradées et atténuer les effets du changement climatique.

Et comme les digues sont construites à grande échelle, elles s'étendent de plus en plus jusqu'à ce que tout le paysage soit recouvert de végétation verte", ajoute Samuel Jakinda, responsable du programme "Just Dig It", en soulignant que cela a un impact significatif sur la biodiversité, la nature, les populations et le climat.

"Nous utilisons les diguettes comme une intervention de résilience climatique parce que la zone est très dégradée et que cette dégradation est due en grande partie à l'effondrement du système de pâturage traditionnel. John Kioko, coordinateur des programmes du Fonds mondial pour la nature (WWF-K) dans le paysage d'Amboseli Chyulu.

"Nous devons donc rétablir la santé de l'écosystème et la bande y contribue en agissant d'abord comme un micro-captage et en retenant le sol", ajoute-t-il.

Le projet mené par le WWF-K, Just Dig It, Big Life et Big Life Foundation a débuté en 2021 dans le but de renforcer la résilience au changement climatique des communautés vivant dans les zones de pâturage.

"Jusqu'à présent, nous avons restauré 10 000 hectares grâce à différentes mesures d'intervention et ce que nous constatons, c'est que depuis 2021, les résultats sont probants, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la couverture dans certains de ces sites", explique M. Kioko du WWF-K.

La communauté a constaté une augmentation de la biodiversité sur ses propres terres, avec notamment l'apparition de nouvelles espèces d'insectes, d'oiseaux et d'animaux, ainsi que d'une nouvelle végétation. Cela a incité les femmes à continuer à creuser les digues.

"Pour nous, l'Heure de la Terre, c'est tous les jours. Chaque matin, nous venons ici et nous travaillons sur l'Heure de la Terre. L'Heure de la Terre devrait être permanente. Personnellement, je creuse six tranchées de 7h30 à 14h. Si les 120 femmes que nous sommes creusent chacune six fosses en une journée, cela fait beaucoup de fosses", déclare Valentine Semeya.

"Collaborons, unissons nos forces et accélérons la restauration des zones dégradées". ajoute Jakinda.

Les femmes au travail

"Les responsables du programme sont en fait des femmes. C'est une décision délibérée, car nous avons réalisé que le changement climatique a un impact plus important sur les femmes, bien qu'elles ne descendent pas dans la rue pour se plaindre".

Sketa Imelaisa, membre de la communauté de la zone de conservation, estime que le projet aura un impact positif significatif.

"Parfois, la sécheresse nous accable. Nous avons du bétail et il n'y a nulle part où le faire paître, mais dans les années à venir, nous voyons que cette herbe va nous aider en tant que peuple masaï", explique Sketa Imelaisa.

"Pendant les saisons sèches, nous avions l'habitude d'acheter de l'herbe. Si vous n'aviez pas d'argent, vous pouviez même être tenté de voler parce que vous aviez besoin d'herbe pour vos vaches mais que vous ne pouviez pas vous l'offrir", ajoute Purity Seya.

"Lorsque les vaches viendront ici, elles seront satisfaites et nous obtiendrons du lait pour subvenir aux besoins de nos enfants. Nous gagnerons également de l'argent pour soutenir nos groupes, et nos enfants pourront aller à l'école".

