Plus d'un milliard de repas par jour ont été gaspillés dans le monde en 2022, tandis que 783 millions de personnes étaient touchées par la faim et qu'un tiers de l'humanité était confronté à l'insécurité alimentaire, selon un rapport des Nations unies publié mercredi.

Le rapport du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) révèle que 132 kg par habitant et près d'un cinquième de la nourriture disponible pour les consommateurs ont été gaspillés.

La majorité du gaspillage alimentaire se produit au niveau des ménages (60 %), tandis que les services alimentaires sont responsables de 28 % du gaspillage et le commerce de détail de 12 %.

Une tragédie mondiale

"Le gaspillage alimentaire est une tragédie mondiale. Des millions de personnes souffriront de la faim aujourd'hui, car la nourriture est gaspillée dans le monde entier", a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE, dans le rapport. "Il s'agit non seulement d'un problème de développement majeur, mais les conséquences de ce gaspillage inutile entraînent des coûts substantiels pour le climat et la nature.

"La bonne nouvelle, c'est que nous savons que si les pays donnent la priorité à cette question, ils peuvent inverser de manière significative les pertes et les gaspillages alimentaires, réduire les impacts climatiques et les pertes économiques, et accélérer les progrès vers les objectifs mondiaux", a déclaré Mme Andersen.

Selon la publication, le gaspillage alimentaire n'est pas seulement un problème de "pays riches", puisque les niveaux de gaspillage alimentaire des ménages diffèrent des niveaux moyens observés pour les pays à revenu élevé, moyen supérieur et moyen inférieur de seulement 7 kg par habitant.

Pertes de 1 000 milliards de dollars

Les pays les plus chauds semblent générer plus de déchets alimentaires par habitant dans les ménages, ce qui pourrait s'expliquer par une plus grande consommation d'aliments frais contenant une grande quantité de parties non comestibles et par l'absence d'une chaîne du froid solide.

Le rapport attire également l'attention sur le fait que les pertes et gaspillages alimentaires génèrent 8 à 10 % des émissions annuelles mondiales de gaz à effet de serre, soit "près de cinq fois plus que le secteur de l'aviation".

Par ailleurs, le coût des pertes et gaspillages alimentaires pour l'économie mondiale est estimé à environ 1 000 milliards de dollars.

"Compte tenu du coût considérable que représente le gaspillage alimentaire pour l'environnement, la société et les économies mondiales, nous avons besoin d'une action coordonnée plus importante à travers les continents et les chaînes d'approvisionnement. Nous soutenons le PNUE dans son appel à un plus grand nombre de pays du G20 pour qu'ils mesurent le gaspillage alimentaire et travaillent à la réalisation de l'ODD 12.3", a déclaré Harriet Lamb, PDG de l'ONG WRAP, spécialisée dans l'action climatique, et coauteur du rapport.

Absence de systèmes adéquats

"Il s'agit d'une approche critique pour s'assurer que la nourriture nourrit les gens, et non les décharges", a insisté Mme Lamb.

Le rapport de l'ONU sur l'indice de gaspillage alimentaire suit les progrès réalisés pour atteindre l'objectif de développement durable 12.3, qui consiste à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici à 2030, en particulier dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration.

Toutefois, selon le rapport, de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire ne disposent toujours pas de systèmes adéquats pour atteindre cet objectif.

