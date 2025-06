Lors de son intervention devant le Conseil de sécurité de l'ONU le mercredi 27 mars, Bintou Keita, représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU en RDC, a réitéré son appel urgent aux donateurs et à la communauté internationale pour apporter leur aide aux populations en détresse en République Démocratique du Congo.

Près de 7,1 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur de la RD Congo, selon le bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Bintou Keita a insisté sur la catastrophe humanitaire causée par l'escalade de la crise du M23 au Nord-Kivu, mais aussi la prolifération de cas des violences armées prolongées en Ituri et au Sud-Kivu.

L'escalade de la violence, l’exacerbation des conflits intercommunautaires et de l'instabilité dans l'est du pays augmente les défis humanitaires existants, tels que l'insécurité alimentaire et les graves problèmes de protection, dont les violences basées sur le genre.

Résurgence de M23

Les rebelles du M23 qui ont repris les armes fin 2021 après plusieurs années de sommeil se sont emparée depuis de vastes pans du Nord-Kivu.

Près 214 950 personnes supplémentaires ont rejoint les 500 000 personnes déjà déplacées dans les zones autour de Goma.

Ce mouvement massif vers des camps ont créé une surpopulation, déclenchant des pénuries et des hausses de prix sur les marchés locaux de Goma.

La RDC est devenue l'une des plus importantes crises de déplacement interne du continent, avec 6,9 millions de personnes déplacées, principalement en raison du conflit dans l'est. Rien que l'année dernière, l'OIM estime que 1,6 million de personnes ont été déplacées.

