Par Firmain Eric Mbadinga

Farida Tiemtoré, une jeune avocate passionnée par l’avancement des femmes au Burkina Faso, est déterminée à avoir un impact positif dans sa communauté.

« Ma passion guide non seulement mon engagement professionnel, mais tous les aspects de ma vie », a-t-elle déclaré à TRT Afrika.

Farida sensibilise les jeunes femmes, sous la bannière des Héroïnes du Faso, à l’amélioration de leurs conditions de vie.

Sa passion pour le plaidoyer a commencé à l’école secondaire, mais elle est devenue célèbre en 2019 quand elle a créé un blog, qui deux ans plus tard a été transformé en une association pour donner une voix aux femmes.

« En tant que présidente fondatrice d’une association de filles, j’ai acquis une expérience précieuse dans le plaidoyer, la mobilisation communautaire et la gestion de projets ».

« Mon engagement professionnel et personnel convergent vers un seul objectif : contribuer à la création d’un Burkina Faso plus juste et plus inclusif pour tous, où les droits fondamentaux des femmes sont promus », dit-elle.

Les membres de l’association Héroïnes du Faso ont organisé des sessions de formation pour éduquer et autonomiser les femmes.

« Nous veillons à ce que les femmes et les filles aient un accès égal à des soins de qualité et à des informations pertinentes », explique Tiemtoré.

« Nous luttons activement contre les violences basées sur le genre en offrant un soutien aux victimes et en plaidant pour des politiques visant à protéger les droits des femmes et des filles ».

Le Burkina Faso est aux prises avec une insurrection qui dure depuis une décennie et qui a laissé environ un tiers du pays sous le contrôle des militants.

Un récent rapport de l'organisation humanitaire, Oxfam, a estimé qu'en raison du conflit, plus d’un million de femmes et de filles dans le pays étaient confrontées à une augmentation de la violence basée sur le genre, de la faim et de la pénurie d’eau.

En octobre 2023, l’association Héroïnes du Faso a lancé le programme « L’école des héros » pour apporter une aide éducative aux enfants dont les parents se sont engagés auprès des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) – un groupe de bénévoles qui luttent aux côtés des militaires contre les militants armés.

''Nous voulons que chaque enfant de VDP (familles) se réveille le matin avec un sourire d’espoir, sachant qu’il est aimé, soutenu et qu’il a un avenir prometteur devant lui'', a déclaré Tiemtoré aux journalistes locaux lors de la remise des kits scolaires aux bénéficiaires.

L’association prendra en charge les frais de scolarité de 15 enfants pour l’année scolaire 2024-2025.

À l’occasion de la Journée internationale de la femme, l’association a organisé une session de formation pour les femmes sur la fabrication du savon dans le cadre de son programme d’hygiène et de formation aux activités génératrices de revenus.

Selon elle, « Le programme Young Leading Conference de l’association offre aux jeunes une plate-forme dynamique où les idées audacieuses prennent vie, où les défis de notre pays trouvent des solutions et où les liens intergénérationnels sont renforcés ».

En 2019, le blog Héroïnes du Faso a remporté le prix Coup de cœur des internautes et le prix du meilleur blogueur communautaire aux Burkina Golden Blog Awards.

Pour financer ses activités, l’association compte sur la générosité de bénévoles, de donateurs et de sympathisants.

L’association se réjouit de l’accompagnement des collectivités locales dans la réalisation de ses missions et programmes sur le terrain.

