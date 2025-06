Les Athéniens étouffent dans des nuages de poussière épaisse soufflée du Sahara avec un temps anormalement chaud, ont averti jeudi les météorologues et les médecins.

La brume qui recouvre la capitale grecque est due aux vents du sud qui soufflent de la poussière d'Afrique du Nord à travers la Méditerranée orientale de mars à avril, a déclaré le chef du service météorologique grec, Theodoros Kolydas, sur X, anciennement Twitter.

"Une tempête de sable typique d'une portée de 200 kilomètres (environ 120 miles) transporte 20 à 30 millions de tonnes de poussière et parfois jusqu'à 100 millions", a-t-il écrit.

Des températures exceptionnellement élevées

La ville subit régulièrement de telles tempêtes de sable, mais la tempête actuelle s'accompagne de températures printanières exceptionnellement élevées, ce qui accentue l'effet d'étouffement.

Mercredi, le centre d'Athènes a enregistré la température la plus élevée depuis 2009, soit 25,3 degrés Celsius (77,5 Fahrenheit).

Plus au sud, sur l'île de Crète, la température a atteint 32 degrés Celsius.

"Evitez les mouvements inutiles!"

L'Union grecque des pneumologues a conseillé aux personnes souffrant d'asthme et aux autres personnes vulnérables d'éviter "les mouvements inutiles et les sports de plein air pendant les périodes où la concentration de poussière est la plus élevée".

Elle a averti que la poussière peut être mélangée à du pollen, des bactéries et des champignons, "un mélange hautement toxique qui est dangereux pour le corps humain, en particulier pour le système respiratoire".

Les scientifiques affirment que le changement climatique causé par l'utilisation de combustibles fossiles par l'homme augmente le risque de phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur et les sécheresses.

