Au moins 11 personnes ont été tuées par le cyclone Gamane mercredi à Madagascar, selon un bilan provisoire du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC).

Le rapport indique que plus de 7 100 personnes ont été affectées par les ravages du cyclone, qui s'est accompagné de vents violents et de pluies continues pendant plusieurs heures.

Trois régions de cette nation insulaire située sur la côte sud-est de l'Afrique ont été touchées, à savoir Sava, Diana et Analanjirofo, et la majorité des victimes sont mortes noyées, frappées par des chutes d'arbres ou emportées par les eaux de ruissellement.

Evacuations et aides par voie aérienne

Le quotidien local Tribune Madagascar a rapporté que les inondations ont endommagé les routes et les ponts, rendant impossible les déplacements d'une région à l'autre.

"Des opérations d'évacuation et d'aide humanitaire sont en cours, et des mesures ont été prises pour acheminer l'aide par voie aérienne dans les prochaines 24 heures, sous réserve de conditions météorologiques favorables", a indiqué le quotidien.

Les forces armées, ainsi que les équipes du ministère de l'Intérieur et du BNGRC, ont été mobilisées pour secourir les personnes prises au piège, les reloger dans des endroits plus sûrs et rétablir les lignes de communication.

Selon l'USAID, Madagascar est l'un des dix pays les plus exposés aux catastrophes, ainsi que le pays le plus exposé aux cyclones en Afrique.

