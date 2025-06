Le huitième navire d'aide humanitaire de la Turquie à destination de la bande de Gaza, a pris la mer ce jeudi, a annoncé la Direction de gestion des catastrophes et des situations d’urgences (AFAD), dans un communiqué.

Le navire préparé par les équipes de l'AFAD en coopération avec la Direction générale des fondations a quitté le port de Mersin à 13 heures, heure locale (10 heures GMT).

Le chargement de provisions de 2 960 tonnes, dont 125 000 kits alimentaires et d'autres matériaux, se poursuit.

Sous la coordination de l'AFAD et avec le soutien d'organisations de la société civile, la Türkiye a à cette date acheminé 13 avions et sept navires transportant de l'aide humanitaire au peuple palestinien.

Grâce à la combinaison des voyages en bateau, des opérations de pont aérien, de l'approvisionnement local et de la coopération avec l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), l'aide humanitaire totale envoyée a atteint 39 607 tonnes.

Pour répondre aux besoins en eau des civils dans la bande de Gaza, un autre projet a été lancé en collaboration avec le Croissant-Rouge égyptien pour fournir de l'eau en bouteille. À ce jour, un total de 1 126 tonnes d'eau a été livré à la région grâce à des expéditions hebdomadaires de cinq camions.

S'exprimant lors de la cérémonie d'adieu organisée dans le port, le gouverneur de Mersin, Ali Hamza Pehlivan, a souligné l'importance pour le port d'accueillir des navires humanitaires parallèlement à ses activités commerciales.

Le gouverneur a souligné la contribution des institutions, mais aussi des organisations de la société civile et des citoyens à la préparation de l'aide : "Nous sommes tous conscients de l'oppression et de la souffrance à Gaza. Notre chère nation, avec le plus grand sens de la solidarité et de la coopération, fait preuve de la sensibilité nécessaire à l'égard de Gaza".

Toutes les agences gouvernementales mobilisent leurs ressources

Le vice-ministre de la culture et du tourisme, Serdar Cam, a également exprimé le soutien continu de la Turquie à la cause palestinienne.

Cam a souligné que le peuple turc mobilise ses ressources pour Gaza, ajoutant : "La République de Turquie a toujours été un refuge et une porte pour les opprimés et les victimes grâce à l'histoire qu'elle a accumulée.

"Aujourd'hui, toutes les agences gouvernementales mobilisent leurs ressources. Un cessez-le-feu semble être en place pour l'instant, mais il s'agit d'une immense tragédie sur terre".

Il a également souligné que "la première priorité est un cessez-le-feu. Bien que tardivement, ce processus a commencé pendant le mois sacré du Ramadan.

Toutefois, des efforts considérables doivent être déployés pour résoudre les problèmes actuels au cours de la période à venir".

"Ce n'est pas seulement la Turquie, mais le monde entier qui doit se mobiliser pour cela.

13 avions et 7 navires transportant de l'aide sont envoyés à Gaza

Le président de l'AFAD, Okay Memis, a noté que 13 avions et sept navires transportant du matériel d'aide humanitaire ont été livrés à Gaza.

M. Memis a annoncé qu'avec le soutien de la direction générale des fondations, un huitième navire serait envoyé à Gaza : "Jusqu'à présent, nous avons envoyé 39 607 tonnes de matériel d'aide humanitaire, 1 151 générateurs, 214 tonnes de produits d'hygiène, huit hôpitaux de campagne, 53 ambulances, 242 tonnes de fournitures médicales, deux véhicules UMKE (Turkish National Medical Rescue Team), des vêtements, des matériaux pour les abris et de l'eau potable.

"Nous fournissons de l'eau potable à la fois depuis la Turquie et par le biais de notre accord avec le Croissant-Rouge égyptien, où l'AFAD envoie cinq à dix camions d'eau par semaine", a-t-il souligné.

Soulignant que la Turquie s'est constamment efforcée de fournir une aide humanitaire à Gaza depuis El-Arish et le poste frontière de Rafah, Memis a ajouté : "Environ 1 500 frères et sœurs palestiniens ont été amenés de Gaza dans notre pays pour y recevoir des soins de santé.

Nous travaillons avec diligence avec notre ministère de la santé pour répondre à tous leurs besoins".

Israël mène une offensive militaire meurtrière sur l'enclave palestinienne depuis l'attaque transfrontalière du Hamas, le 7 octobre, qui a fait quelque 1 200 morts parmi les Israéliens.

Depuis, près de 32 500 Palestiniens ont été tués et plus de 74 900 blessés dans un contexte de destruction massive et de pénurie de produits de première nécessité.

La guerre israélienne, qui en est à son 174e jour, a poussé 85 % de la population de Gaza à se déplacer à l'intérieur du pays, en raison de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60 % des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, selon les Nations unies.

