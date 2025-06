Dans un rapport d’incident publié mercredi, l’Autorité de l’aviation civile et des aéroports du Somaliland a annoncé la quasi-collision entre deux avions d’Ethiopian Airlines et d’Emirates.

L’incident est survenu dans le ciel du Somaliland dans la nuit du dimanche 24 mars 2024 en Afrique de l’Est, "un vol Emirates Airways UAE722 volant à une altitude de 37.000 pieds, et un vol Ethiopian Airlines ETH690 à une altitude de 37.000 pieds ont failli entrer en collision après que la tour de contrôle de Mogadiscio a donné à ces deux avions la même heure et le même lieu de rencontre".

"Quelques minutes avant la collision, les efforts déployés par les contrôleurs aériens du Somaliland et le pilote d’Ethiopian Airlines ont permis à ce dernier de changer rapidement d’altitude et de monter à 39 000 pieds", a déclaré l’autorité de l’aviation civile et des aéroports du Somaliland.

Emirates a réfuté les affirmations sur les réseaux sociaux concernant une collision aérienne évitée de justesse impliquant un vol d'Ethiopian Airlines.

Un porte-parole d'Emirates a déclaré mercredi : "Emirates peut confirmer qu'il n'y a eu aucun cas de proximité d'avion compromettant la sécurité de l'avion au-dessus de l'espace aérien et pendant la date et l'heure en question".

"Tous les avions d'Emirates sont équipés de dispositifs permettant de maintenir une séparation et une distance sûres pendant les vols", ajoute la compagnie Emirates.

Pour le moment, le gouvernement somalien n’a pas répondu aux allégations du Somaliland concernant l’incident et Ethiopian Airlines n’a pas non plus commenté ce dernier incident.

