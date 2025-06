La Namibie, un petit pays africain, a rejoint les dizaines d'autres États qui ont demandé à la Cour internationale de justice (CIJ) de déterminer si les actions d'Israël à Gaza constituent un génocide.

Le pays d'Afrique australe est même allé plus loin en appelant à des sanctions contre les entreprises israéliennes.

Mais cela a braqué les projecteurs sur le commerce très réglementé et secret des diamants de la Namibie avec Israël et a soulevé des questions quant à la capacité de Windhoek à prendre des mesures substantielles pour alléger les souffrances des Palestiniens de Gaza.

"Un ami pour tous et un ennemi pour personne", c'est ainsi que la Namibie décrit sa politique de relations extérieures, qui a été élaborée juste après l'indépendance du pays vis-à-vis de l'Afrique du Sud en 1990.

D'une certaine manière, les relations de la Namibie avec Israël ont été empreintes de méfiance, car Israël était l'un des rares pays à entretenir des relations diplomatiques et commerciales avec l'Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid.

Malgré cette histoire, les deux pays ont renforcé leurs liens commerciaux au fil des ans. Les diamants namibiens sont au cœur de ces relations.

Un appel à la justice

Dans sa déclaration devant la CIJ le 24 février, la ministre namibienne de la justice, Yvonne Dausab, a établi un lien entre l'occupation des terres palestiniennes par Israël et la lutte de la Namibie contre l'Afrique du Sud de l'apartheid et le génocide des peuples indigènes Nama et Ovaherero commis par l'Allemagne au début du 20e siècle.

Au cours des débats, la représentante juridique de la Namibie auprès de la CIJ, Phoebe Okowa, a suggéré des mesures punitives à l'encontre d'Israël pour "les meurtres, la dépossession des terres et le nettoyage ethnique" du peuple palestinien.

Mme Okowa a appelé les autres pays à rompre leurs relations commerciales avec Israël afin d'exercer une pression sur Tel-Aviv.

"Tous les États ont l'obligation de ne pas reconnaître, assister ou contribuer à la poursuite de l'occupation illégale, ce qui inclut l'obligation pour les États tiers de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation illégale." - Vitalio Angula

Lorsque la Namibie appelle indirectement au boycott des produits israéliens, elle remet en question ses relations avec les entreprises israéliennes qui bénéficient du principal produit d'exportation de la Namibie, les diamants.

Il semble peu probable que la Namibie montre l'exemple en sanctionnant ces entreprises.

Qu'en est-il des diamants ?

Le directeur exécutif du ministère namibien des mines et de l'énergie, Penda Ithindi, affirme que la nature des investissements israéliens en Namibie ne peut pas être séparée par nationalité, suggérant qu'un boycott ou des sanctions sanctionnés par l'État à l'encontre des entreprises israéliennes ne seraient pas possibles en vertu des lois namibiennes.

"La Namibie souscrit au commerce multilatéral et à la coopération internationale", explique M. Ithindi à TRT World.

"Par conséquent, la Namibie ne s'aligne pas sur les actions unilatérales visant à résoudre les problèmes géopolitiques mondiaux. Tous les investissements dans le pays sont traités dans le cadre des dispositions de la loi sur l'investissement et des politiques connexes."

En 2022, la Namibie a exporté pour 59,82 millions de dollars de marchandises vers Israël, principalement des diamants.

Les importations en provenance d'Israël se sont élevées à 3,8 millions de dollars, comprenant principalement des machines de taille et de polissage de diamants.

La balance commerciale positive est un élément que les responsables namibiens auront du mal à sacrifier, même s'ils adoptent très publiquement une position pro-palestinienne.

Les diamants sont le premier poste d'exportation de la Namibie. Une inspection des documents relatifs à la propriété des entreprises auprès de l'autorité namibienne chargée des affaires et de la propriété intellectuelle (BIPA) révèle que les adresses professionnelles de nombreuses entreprises impliquées dans le commerce des diamants en Namibie sont enregistrées en Israël.

Tuliameni Kalomoh, ancien vice-ministre des affaires étrangères (aujourd'hui chargé des relations internationales et de la coopération), prévient que la déclaration de la Namibie devant la CIJ pourrait remettre en question sa crédibilité, compte tenu des liens commerciaux entre les deux pays.

"Lorsque vous parlez des deux côtés de la bouche, vous mettez votre crédibilité en question. On pourrait penser qu'une telle déclaration, comme celle faite par le ministre de la justice à la CIJ, aurait été rédigée ou au moins éditée par le ministère des relations internationales et de la coopération, qui est le gardien de la politique des relations étrangères de la Namibie.

"Chaque fois qu'un pays demande ou suggère des sanctions comme le fait la Namibie, il doit prendre en compte les implications plus larges que ces sanctions peuvent avoir, et dans ce cas, elles peuvent être plus néfastes pour la Namibie que pour Israël", déclare Kalomoh dans une interview à TRT World.

Il n'est pas normal qu'un ministre de la justice commente des questions de diplomatie internationale alors qu'il existe une autorité constitutionnellement mandatée pour le faire, déclare M. Kalomoh.

Le fait que la Namibie demande des sanctions internationales à l'encontre d'Israël sans avoir l'intention de couper ses propres liens commerciaux remet en question sa sincérité et sa crédibilité, ainsi que le fait qu'elle puisse être prise au sérieux par d'autres pays, déclare M. Kalomoh.

Liens profonds

Lev Leviev, Julius Klein et Maurice Tempelsmann sont des magnats du diamant de renommée internationale qui ont des intérêts commerciaux dans le secteur du diamant en Namibie.

Leurs sociétés, Lev Leviev Diamonds, Julius Klein Diamonds et Kaplan Lazar, travaillent en étroite collaboration avec la Namibia Diamond Trading Company (NDTC) et emploient des milliers de Namibiens dans leurs usines de polissage et de taille de diamants.

Elles sont également ce que l'on appelle un "sightholder" de la NDTC, c'est-à-dire une société enregistrée en Namibie qui est chargée d'acheter des diamants bruts à la NDTC pour les tailler, les polir et les valoriser en Namibie.

Lev Leviev et ses sociétés ont été placés sous les feux de la rampe internationale lorsqu'un groupe de Palestiniens a intenté une action en justice de 34 milliards de dollars, alléguant qu'il bénéficiait des colonies illégales d'Israël en Cisjordanie occupée.

Un rapport du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) souligne l'implication de l'industrie du diamant dans l'occupation des territoires palestiniens.

"La plainte déposée à Washington DC fait état d'un large éventail de crimes au regard du droit américain et international, notamment de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, de conspiration, de blanchiment d'argent, de racket, de parjure et de pillage", a écrit Ntibinyane Ntibinyane dans un article.

Outre le commerce des diamants, une société militaire namibienne et une société israélienne, FK Generators and Equipment, collaborent à la construction d'une centrale électrique fonctionnant au diesel, appelée "Anixes II", dans la ville portuaire de Walvis Bay.

FK Generators a été engagé par l'entreprise publique d'électricité namibienne NAMPOWER pour développer une installation nationale de stockage de carburant dans le cadre d'une coentreprise avec une entreprise militaire namibienne.

Demander des sanctions contre les entreprises israéliennes privées en Namibie peut être interprété comme un excès.

Mais la coopération militaire entre Israël et le gouvernement namibien s'inscrit dans le cadre de la déclaration de la Namibie à La Haye, qui stipule que "tous les États sont tenus de veiller à ce que les entreprises placées sous leur juridiction ou leur contrôle ne fassent pas le commerce de produits israéliens ou ne collaborent pas avec des entreprises israéliennes originaires de l'occupation israélienne ou liées à cette occupation".

On peut donc se demander si la Namibie, lorsqu'elle appelle au boycott et à la sanction des entreprises israéliennes au niveau international sans exiger la même chose au niveau national, doit être prise au sérieux par d'autres pays.

Vitalio Angula est un journaliste basé à Windhoek, en Namibie @vita_angula

