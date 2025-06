Les trois quarts environ de la production mondiale de cacao - le principal ingrédient du chocolat - proviennent des cacaoyers du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Cameroun.

Ces derniers mois, les vents poussiéreux saisonniers en provenance du Sahara ont été violents, bloquant la lumière du soleil nécessaire à la croissance des cabosses. La saison précédente, de fortes pluies ont propagé une maladie de pourriture.

Les exportations de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, ayant diminué d'un tiers au cours des derniers mois, le prix mondial du cacao a fortement augmenté.

Les contrats à terme sur le cacao ont déjà doublé cette année, s'échangeant à un niveau record de plus de 10 000 dollars la tonne métrique à New York mardi, après avoir augmenté de plus de 60 % l'année précédente.

Les agriculteurs qui récoltent les fèves de cacao affirment que les augmentations ne suffisent pas à couvrir la baisse des rendements et l'augmentation des coûts de production.

Pourtant, la forte demande de chocolat à Pâques pourrait être un atout pour les grandes entreprises de confiserie. Les grands fabricants mondiaux d'Europe et des États-Unis ont plus que répercuté la hausse des prix du cacao sur les consommateurs.

Les marges bénéficiaires nettes de The Hershey Company sont passées de 15,8 % en 2022 à 16,7 % en 2023. Mondelez International, qui possède les marques Toblerone et Cadbury, a fait état d'un bond à 13,8 % en 2023, contre 8,6 % l'année précédente.

"Il est probable que les consommateurs constateront une hausse des prix des bonbons au chocolat à Pâques", a déclaré Wells Fargo dans un rapport publié ce mois-ci.

Mondelez a déclaré avoir augmenté les prix du chocolat jusqu'à 15 % l'année dernière et envisager de nouvelles hausses de prix pour atteindre les prévisions de croissance du chiffre d'affaires en 2024.

"Le prix est clairement un élément clé de ce plan", a déclaré Luca Zaramella, directeur financier, en janvier. "Sa contribution sera un peu moins importante que celle que nous avons observée en 2023, mais elle est supérieure à celle d'une année moyenne.

Hershey's a également augmenté les prix de ses produits l'année dernière et n'a pas exclu de procéder à de nouvelles augmentations.

"Compte tenu de la situation des prix du cacao, nous utiliserons tous les outils de notre boîte à outils, y compris la tarification, pour gérer l'entreprise", a déclaré Michele Buck, président-directeur général de Hershey, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs le mois dernier.

Les associations de consommateurs suivent l'évolution de la situation. Au Royaume-Uni, la société britannique de recherche et de services aux consommateurs Which ? a constaté que les œufs et lapins de Pâques en chocolat de marques populaires telles que Lindt et Toblerone coûtaient environ 50 % de plus cette année. Certains œufs en chocolat sont également plus petits.

Le cacao est commercialisé sur un marché mondial réglementé. Les agriculteurs vendent à des négociants locaux ou à des usines de transformation, qui vendent ensuite les produits de cacao à des sociétés chocolatières internationales.

Les prix sont fixés jusqu'à un an à l'avance. De nombreux agriculteurs accusent le changement climatique d'être à l'origine de leurs mauvaises récoltes.

Les cacaoyers ne poussent qu'à proximité de l'équateur et sont particulièrement sensibles aux changements climatiques.

"L'harmattan a été violent au moment où les cabosses étaient censées se développer", a déclaré Fiifi Boafo, porte-parole du Ghana Cocoa Board, en référence aux alizés frais qui transportent suffisamment de poussière pour bloquer la lumière du soleil nécessaire aux arbres pour fleurir et produire des fèves.

Les mois de pluie sont également incriminés dans la maladie des gousses noires, une infection fongique qui se développe par temps frais, humide et nuageux, et qui provoque la pourriture et le durcissement des gousses.

"Bien que nous ayons un bon prix aujourd'hui, ce n'est pas tout. Le cacao n'a même pas produit de fruits", a déclaré le mois dernier Eloi Gnakomene, un cultivateur de cacao en Côte d'Ivoire.

"Les gens disent que nous avons eu un peu, mais ceux qui vivent de l'autre côté n'ont rien eu. Opanin Kofi Tutu, cultivateur de cacao dans la ville de Suhum, dans l'est du Ghana, a déclaré que le manque de production, associé à l'augmentation du coût des engrais, rendait la survie difficile.

"Le taux de change par rapport au dollar nous tue", a-t-il déclaré. Le chocolat n'est même pas l'une des traditions que Tutu associe à Pâques.

"J'attends avec impatience le kotomir et le plantain de ma femme, pas les chocolats", a-t-il déclaré, faisant référence à une sauce locale préparée avec des feuilles de cocoyam.

Afin d'augmenter la production, les autorités encouragent l'éducation aux méthodes agricoles susceptibles d'atténuer les effets du changement climatique, telles que l'utilisation de systèmes d'irrigation. Le président du Ghana a également promis d'intervenir pour aider les agriculteurs à obtenir un meilleur prix.

"Compte tenu de la tendance actuelle du prix mondial du cacao, les producteurs de cacao peuvent être sûrs que je ferai ce qu'il faut pour eux lors de la prochaine campagne de cacao", a déclaré le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo le mois dernier.

La National Retail Federation, une association commerciale américaine, s'attend à ce que les dépenses de Pâques restent élevées par rapport aux normes historiques, malgré la hausse des prix des bonbons.

Sa dernière enquête a montré que les consommateurs devraient dépenser 3,1 milliards de dollars en œufs et lapins en chocolat et autres sucreries à Pâques, contre 3,3 milliards de dollars il y a un an.

En Suisse, où l'on trouve les plus gros consommateurs de chocolat par habitant, la consommation intérieure a légèrement baissé l'année dernière, reculant de 1 % pour atteindre 10,9 kg par personne, selon l'association industrielle Chocosuisse. Cette baisse est liée à l'augmentation des prix du chocolat au détail.

Lindt & Sprüngli, le fabricant de chocolat le plus connu du pays, a fait état d'une rentabilité accrue, avec des marges passant de 15 % l'année précédente à 15,6 %.

"Le modèle d'entreprise du groupe Lindt & Sprüngli s'est à nouveau avéré très fructueux au cours de l'exercice 2023", a déclaré le groupe dans un communiqué publié ce mois-ci, précisant que les hausses de prix étaient à l'origine de la majeure partie de la croissance.

Pourtant, certaines petites entreprises qui vendent du chocolat ont du mal à suivre la flambée des prix du cacao alors que leurs ventes diminuent. Sandrine Chocolates, une boutique londonienne qui vend des chocolats belges faits à la main, a du mal à survivre après des décennies d'activité.

La propriétaire, Niaz Mardan, explique que la crise du coût de la vie et la faiblesse de l'économie au Royaume-Uni font que les gens s'inquiètent davantage pour la nourriture que pour le chocolat de luxe, surtout lorsque des produits moins chers sont disponibles dans les grandes épiceries.

Elle a licencié ses deux employés et compte sur les ventes de Pâques et de Noël pour rester à flot. "J'ai souvent pensé à fermer le magasin, mais je ne veux pas le faire parce que je l'aime", explique Mme Mardan, 57 ans. "Mais il n'y a pas de profit du tout."

