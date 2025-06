Par Sylvia Chebet

Dans sa tenue traditionnelle Ndebele, composée de plusieurs colliers de perles et d'une jupe drapée aux couleurs vives, le Dr Esther Mahlangu se penche sur une grande toile.

Lorsqu'elle lève enfin le visage, une bande de perles avec des motifs en forme de A suspendus se pose sur son front, révélant ses yeux alors qu'un nouveau chef-d'œuvre s'étale devant elle.

Les peintures contemporaines audacieuses et de grande taille, qui font référence à l'héritage Ndeble, définissent l'art de Mahlangu.

"Elle est une force. Elle n'est pas très audacieuse, mais son travail et sa présence sont audacieux et elle impose le respect d'une manière incroyablement douce", explique à TRT Afrika Nontobeko Ntombela, commissaire d'une exposition internationale en l'honneur de la vie et de l'œuvre de Mme Mahlangu.

"Elle est plus grande que nature", ajoute-t-elle en faisant un geste du pouce et de l'index.

"Je veux contribuer à l'image et à l'histoire de l'Afrique du Sud dans l'espace créatif". - Esther Mahlangu

Esther Mahlangu n'est pas un nom connu uniquement en Afrique du Sud. C'est une artiste contemporaine internationale célèbre dont la carrière s'étend sur sept décennies.

Son art s'exprime dans les endroits les plus improbables, qu'il s'agisse de petits souvenirs précieux comme des chaussures ou des céramiques, ou de vastes installations publiques et de peintures murales.

"Ma'am Esther a toujours poussé plus loin que la simple peinture murale", explique M. Ntobeko. Selon la conservatrice, on suppose que les motifs se répètent et se ressemblent dans la pratique communautaire, car tout le monde les utilise.

"Ce qui devient très spécifique à Ma'am Esther, c'est la façon dont elle est capable de dessiner des formes abstraites de motifs, parfois des objets de tous les jours.

Une fois que l'on commence à voir ces motifs apparaître, on se rend compte qu'elle va au-delà des motifs traditionnels que nous connaissons et qui sont souvent communs à de nombreuses communautés à travers l'Afrique".

Le motif caractéristique de Mahlangu est constitué de lignes délimitées en diagonale ou en forme de chevrons, comme ceux qui figurent sur ses vêtements et ses bijoux.

Son style unique, selon Ntobeko, mêle l'art traditionnel ndebele à des formes contemporaines et explore les thèmes de l'identité culturelle, de la résilience et de l'expression artistique.

"Certains de ces motifs sont reconnaissables. Par exemple, la lame de rasoir, un outil de coupe très populaire en Afrique du Sud... Elle a pris l'image de la marque de la lame Minora et a conçu des motifs qui se répètent au fil du temps", explique M. Ntobeko.

Les formes peuvent être simples, mais la répétition constante et la symétrie rendent l'ensemble de l'œuvre assez complexe. Les conservateurs estiment que ses compositions sont plus compactes, plus engageantes et plus complexes que celles de ses contemporains. pumalanga, le destin d'Esther Mahlangu s'est dessiné dès son enfance.

"L'une des choses intéressantes que fait Ma'am Esther dans ses peintures est qu'elle rend souvent hommage aux motifs que lui a enseignés sa grand-mère. Elle rend ainsi hommage à cette trajectoire ancestrale".

Née en 1935 dans la province sud-africaine de Mpumalanga, le destin d'Esther Mahlangu s'est dessiné dès son enfance.

"C'est alors que j'ai su que j'étais douée pour la peinture"

À l'âge de 10 ans, les petits doigts de Mme Mahlangu avaient envie de peindre. Elle voulait absolument rejoindre sa mère et sa grand-mère pour peindre l'extérieur de leur maison, une tâche de femme ndébélé qui l'enchantait. Comme elle était inexpérimentée, elles l'ont envoyée s'entraîner à l'arrière de la maison.

Elle décrit alors comment elle peint à l'arrière de la maison et elles lui disent : "Qu'est-ce que tu as fait ? Va t'entraîner encore un peu plus'. Au bout d'un certain temps, ils se sont rendu compte qu'elle était douée. asse. "La tradition était son école", affirme Mme Ntobeko.

Ils lui ont dit de venir peindre devant la maison. Elle s'est alors rendu compte, dit-elle, que je savais que j'étais douée pour la peinture". Un moment décisif qui allait lancer Mahlangu dans une illustre carrière artistique.

Un coup du sort inattendu pour une jeune fille ndébélé dont l'objectif était simplement d'accomplir une obligation culturelle.

"On attendait donc des jeunes femmes ndébélées qu'elles apprennent à peindre des peintures murales... On enseignait cela aux jeunes femmes pour qu'elles puissent peindre leur maison lorsqu'elles se marieraient."

Ayant grandi dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, Esther n'a pas eu l'occasion de mettre les pieds dans une salle de classe. "La tradition était son école", affirme Mme Ntobeko.

A l'aide d'une plume, l'apprenti devait peindre une fresque satisfaisant à des normes que l'on ne connaissait que par cœur.

"Pendant longtemps, ils (les Ndebele) ont été une communauté en transit à cause des guerres", explique Ntobeko, historien et conservateur.

"Le fait de voir ces maisons et de voir cette communauté marquer leurs maisons et leurs terres de cette manière particulière a des implications politiques beaucoup plus importantes et plus larges en tant que pratique."

Mahlangu n'a pas tout de suite compris ces implications, mais elles ont jeté les bases de son succès fulgurant. Depuis, elle a exposé dans plus de 20 pays, peint des fresques murales dans huit d'entre eux, participé à des programmes de résidence et travaillé sur des projets avec des marques de mode.

Ses œuvres sont collectionnées par des institutions publiques et des particuliers dans le monde entier. Esther Mahlangu a également reçu de nombreux doctorats honorifiques pour sa contribution à l'art.

Une grande exposition est actuellement en cours à la Iziko South African National Gallery, au Cap, en l'honneur du maestro.

"Les musées Iziko sont honorés de célébrer la légende vivante qu'est le Dr Esther Mahlangu et d'accueillir cette exposition colossale où la créativité, la culture et l'esthétique se fondent", a déclaré le Dr Bongani Ndhlovu, directeur général par intérim des musées Iziko d'Afrique du Sud.

L'exposition s'intitule "Then I Knew I Was Good at Painting" (Puis j'ai su que j'étais douée pour la peinture) : Esther Mahlangu, A Retrospective, durera jusqu'au mois d'août avant d'entamer une tournée mondiale.

"Ce titre particulier souligne le fait qu'elle était déjà visionnaire à l'âge de 10 ans", explique le commissaire Ntobeko.

"S'imaginer artiste, se déclarer artiste en tant qu'enfant noire africaine à l'âge de 10 ans, c'est radical. C'est une façon incroyable de se projeter dans un avenir qui n'a pas forcément été conçu pour vous".

Environ 54 ans plus tard, en 1989, Mahlangu a soudainement fait irruption sur la scène internationale à l'occasion d'une exposition d'art française intitulée "Magiciens de la terre".

Les commissaires de l'exposition française avaient repéré sa maison lors d'une visite en Afrique du Sud dans le cadre d'une mission de recherche. "C'est par hasard qu'ils sont tombés sur sa maison et qu'ils se sont rendu compte du changement qu'elle apportait à la pratique.

Ils ont demandé qui était la propriétaire et on leur a répondu qu'il s'agissait d'Esther, qui travaille dans ce musée, Botshabelo. Lorsqu'ils l'ont trouvée, ils l'ont invitée à participer aux auditions de l'exposition plus tard en 1989".

Deux ans plus tard, en 1991, elle est devenue la première femme et la première Africaine à être invitée à participer à la prestigieuse BMW Art Car Collection. La voiture peinte avec des motifs typiques des Ndebele a fait son retour historique en Afrique du Sud au début de cette année pour l'exposition, après avoir été exposée dans les grandes villes du monde pendant plus de 30 ans.

"En fait, BMW a récemment lancé une voiture qui porte son nom". explique M. Ntobeko. L'exposition présente également des peintures, des photographies historiques et un court-métrage.

Ntombela, le commissaire de l'exposition, a placé à l'entrée du musée l'image de la maison qui a permis à Mahlangu de connaître une ascension artistique fulgurante.

"On dit que la maison n'est pas vraiment une maison, mais plutôt une usine. Elle explique que ce bâtiment particulier a toujours été éclairé. N'oubliez pas qu'à cette époque, les communautés noires n'avaient pas accès à l'électricité", fait remarquer Mme Ntombela, qui ajoute que "la migration de la main-d'œuvre est également présente dans cette œuvre".

"Lorsque nous voyons son travail, nous voyons des motifs et pensons qu'il s'agit de géométrie et que tout est simplifié. Mais en réalité, il y a beaucoup plus que ce que l'on peut lire dans son travail. Je pense que nous allons devoir décortiquer et analyser son travail pendant longtemps."

Être commissaire d'une exposition organisée pour un virtuose comme le Dr Mahlangu n'est pas une mince affaire. Le Dr Ntobeko, maître de conférences à l'université de Witwatersrand, s'attendait le moins du monde à être invité à organiser une telle exposition.

"C'est le rêve de tout jeune professionnel de se voir confier la tâche et la confiance de travailler avec une telle légende, ce qui implique évidemment beaucoup de responsabilités."

Le travail de Ntobeko était tout tracé. Tisser les 50 années de travail du Dr Mahlangu en une histoire qui offre un aperçu complet, mais intime, de sa vaste et vibrante carrière.

"Elle est en bonne santé. Elle saute de haut en bas", déclare M. Ntobeko en décrivant la stature physique de l'octogénaire.

"La façon dont elle reste fidèle aux traditions ndébélées dans son travail nous rappelle à quel point nous ne devons pas nous laisser influencer par la modification de nos œuvres pour qu'elles ressemblent vraiment à l'imagerie occidentale".

M. Ntobeko estime que Mme Mahlangu a montré que les savoirs autochtones, tels que ceux qui lui ont été transmis par sa mère et sa grand-mère, ont leur place dans le monde.

"C'est une grande réussite pour une artiste africaine, car elle a 88 ans et elle a pu nous montrer ce qui est possible, comment le monde est capable de comprendre ce que nous lui transmettons depuis l'indigénat", ajoute-t-elle.

Le Dr Mahlangu poursuit encore aujourd'hui sa carrière artistique et a pris plusieurs jeunes filles sous son aile.

"Ce qui est le plus important pour moi, c'est que les écoles et les établissements d'enseignement formel enseignent l'art africain. C'est un rêve que je suis en train de construire", peut-on lire sur le post Instagram de Mahlangu.

