Les joueurs de l'équipe italienne de football Napoli ont tous mis un de leurs genous à terre avant un match de championnat samedi pour soutenir leur coéquipier brésilien Juan Jesus, qui affirme avoir été victime d'insultes racistes lors d'un précédent match du championnat italien.

Au début du mois de mars, Juan Jesus a affirmé que l'Inter Milan et le défenseur italien Francesco Acerbi, 36 ans, lui avaient adressé une injure raciale lors d'un match de Serie A italienne entre l'Inter et Naples qui s'est soldé par un match nul.

En début de semaine, le défenseur de Naples s'est dit "abattu" lorsque Acerbi a confirmé qu'il ne serait pas sanctionné pour ses propos présumés. En effet mardi, un juge sportif de la ligue italienne de première division a rejeté l'affaire pour manque de preuves.

"J'ai lu plusieurs fois et avec une grande déception la décision du juge sportif, qui a estimé qu'il n'y avait pas de preuve que j'avais été victime d'une insulte raciste. Tout en respectant la décision, j'ai du mal à la comprendre et elle me laisse un sentiment très amer", a déclaré Jesus dans son communiqué.

Acerbi a nié ces allégations.

