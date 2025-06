Considéré comme l'un des temps fort du calendrier liturgique catholique, la messe de Pâques est célébrée ce dimanche par les chrétiens du monde entier, toutes obédiences confondues.

Pour les catholiques, la messe présidée par le pape a débuté vers 10H00 (08H00 GMT) sur la place Saint-Pierre au Vatican, retransmise en direct à travers le monde à l'attention de quelque 1,3 milliard de fidèles.

Vêtu de blanc, le chef de l'Église est arrivé en fauteuil roulant sous un ciel couvert et venteux pour présider cette messe, depuis l'autel orné comme chaque année de riches décorations florales.

Une foule dense assiste à la célébration, rassemblée sous un important dispositif de sécurité. Les pèlerins assisteront à 12H00 (10H00 GMT) à la bénédiction "Urbi et orbi" ("à la ville et au monde"), lors de laquelle le pape se livre à un tour d'horizon des conflits internationaux.

Vendredi, le pape argentin avait relancé les spéculations sur son état de santé après l'annulation à la dernière minute de sa participation au traditionnel Chemin de croix au Colisée.

Le Vatican avait précisé que cette mesure avait été prise "pour préserver sa santé en vue de la veillée" de samedi "et de la messe du dimanche de Pâques".

De fait, le pape François a pu officier normalement samedi sans montrer de fatigue malgré les deux heures et demie de célébration solennelle en présence de 6.000 fidèles. Il a notamment prononcé une homélie de dix minutes en italien, sans difficulté particulière.

À cette occasion, il s'est élevé contre les "pierres de la mort", "les murs de l'égoïsme et de l'indifférence" et "toutes les aspirations à la paix brisées par la cruauté de la haine et la férocité de la guerre".

Après la cérémonie, il a pris le temps d'un aller-retour dans l'allée de la basilique, souriant, saluant et bénissant énergiquement les fidèles massés contre les barrières dont beaucoup lui tendaient la main ou le photographiaient avec leur smartphone, dans une ambiance chaleureuse.

Par ailleurs, le Vatican a annoncé la veille de la messe de ce dimanche que le pape avait reçu du gouvernement indonésien une invitation pour le 3 septembre prochain. Le président Joko Widodo avait invité le pape en juin 2022 à se rendre en Indonésie afin de promouvoir la tolérance religieuse.

Selon le centre américain de recherche Pew, quelque 242 millions d'Indonésiens, soit 87% de la population, sont musulmans tandis que 29 millions sont chrétiens dont 8,5 millions de catholiques.

