Des millions de citoyens turcs ont fait la queue dans les bureaux de vote pour voter lors des élections locales qui détermineront le destin politique de milliers de candidats dans les 82 provinces du pays.

Les personnes vêtues de leurs plus beaux habits du dimanche se sont rendues en grand nombre dans plus de 200 000 bureaux de vote pour élire les candidats de leur choix parmi les 34 partis politiques en lice. Le président turc Recep Tayyip Erdogan et la première dame Emine Edodogan ont voté à Istanbul.

Voici un aperçu en images des élections.

À Sakarya, une citoyenne alitée vote chez elle grâce à une urne mobile fournie par le Conseil électoral suprême de Turquie (YSK). Les urnes ont été transportées au domicile des patients, puis chargées dans les véhicules.

Un bureau de vote a été installé dans une maison de retraite et un centre de réhabilitation pour personnes âgées à Duzce. Les personnes en fauteuil roulant et avec des cannes ont voté dès le début du processus de vote.

À Duzce, un athlète national de Muay Thai s'est présenté à l'urne vêtu d'un costume d'astronaute qu'il avait lui-même conçu.

Le vote se poursuivra jusqu'à 16 heures dans 32 provinces de l'Est. Dans les autres provinces, les bureaux de vote fermeront à 17 heures.

Un électeur du district d'Iskenderun à Hatay s'est rendu au bureau de vote sur son cheval, Yoruk Kızı.

Les Kirghizes vivant dans le district d'Ercis à Van ont revêtu leurs habits traditionnels pour se rendre aux urnes à l'école primaire d'Ulupamir.

Quelque 1,32 million de jeunes ont voté pour la première fois.

L'artiste Bülent Akay, qui a interprété le personnage "Hacivat" dans divers événements nationaux et internationaux et qui a été reconnu par le ministère turc de la Culture et du tourisme, est arrivé au bureau de vote vêtu de son costume. Pour rappel, "Karagöz et Hacivat" sont les deux acteurs les plus connus de la marionnette traditionnelle turque.

