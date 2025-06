Le président Recep Tayyip Erdogan a eu une conversation téléphonique avec le président iranien Ebrahim Raisi.

Au cours de cet appel, les relations bilatérales entre la Turquie et l'Iran, les attaques israéliennes contre les territoires palestiniens et la situation humanitaire dans la région ont été abordées.

Le président Erdogan a déclaré qu'il était important de continuer à accroître les efforts pour mettre en œuvre la décision de cessez-le-feu du Conseil de sécurité des Nations unies à Gaza dès que possible et que le Fatah et le Hamas devraient agir de manière concertée dans ce processus.

Le président Erdogan a également rappelé qu'il était nécessaire de travailler ensemble pour empêcher les efforts d'Israël de répandre la tension dans la région.

L'agression d'Israël contre la Palestine

Israël mène une offensive militaire meurtrière sur Gaza depuis l'attaque transfrontalière du Hamas, le 7 octobre, qui a fait quelque 1 200 morts.

Depuis, près de 32 800 Palestiniens ont été tués et 75 300 autres blessés dans un contexte de destruction massive et de pénurie de produits de première nécessité. Israël a imposé un blocus paralysant à Gaza, laissant sa population, en particulier les habitants de la zone nord, au bord de la famine.

La guerre israélienne a poussé 85 % de la population de Gaza à se déplacer à l'intérieur du pays, dans un contexte de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60 % des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, selon les Nations unies.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice (CIJ).

Appel téléphonique avec son homologue ouzbek

Le président Erdogan a également eu une conversation téléphonique avec le président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev.

Au cours de l'appel, les relations bilatérales entre la Turquie et l'Ouzbékistan, ainsi que les questions mondiales et régionales, ont été discutées.

Le président Erdogan a exprimé sa gratitude à M. Mirziyoyev pour les félicitations qu'il lui a adressées à l'occasion des élections locales, qui se sont déroulées avec une grande maturité démocratique.

Le président turc Erdogan a eu une autre conversation téléphonique avec le président du Kirghizistan, Sadyr Caparov.

Au cours de l'appel, les relations bilatérales entre la Turquie et le Kirghizistan, ainsi que les questions mondiales et régionales, ont été passées en revue.

Le président Erdogan a exprimé sa gratitude à M. Caparov pour ses félicitations à l'occasion des élections locales en Turquie.

