Alors que 2024 est surnommée l'année des élections dans le monde, la Turquie vient de terminer les élections municipales dans ses 81 provinces. Le résultat témoigne de l'engagement du pays à organiser des élections libres et équitables, selon les analystes.

Le CHP, parti d'opposition, semble avoir remporté des victoires électorales en arrivant en tête dans 15 des 30 grandes villes métropolitaines, dont Istanbul, Ankara et Izmir.

Ce scrutin est le troisième du genre dans le pays. Ce qui, selon de nombreux experts, aide les partis politiques à sonder l'opinion locale, mais ne modifie en rien les configurations politiques existantes dans le pays.

Selon Onur Erim, analyste politique basé à Istanbul, les élections en général sont une occasion festive pour les Turcs, car l'exercice est devenu extrêmement sûr par rapport aux décennies qui ont précédé l'arrivée au pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan.

"Il n'y a plus de pression pour voter pour l'un ou l'autre parti. Il fut un temps où l'organisation terroriste PKK [dans certaines provinces] dictait le résultat des élections il y a 15-20 ans. Ce n'est plus le cas aujourd'hui", explique Erim à TRT World.

Les résultats préliminaires de l'élection, qui montrent que le CHP gagne une avance décisive dans les grandes villes bien que le Parti AK soit en tête dans 366 districts alors que le CHP en a 333 au moment de la rédaction de cet article, réfutent les récits façonnés par les médias occidentaux selon lesquels les élections turques ont perdu leur crédibilité sous la gouvernance d'Erdogan.

"Je pense que cette élection leur donne tort à beaucoup de gens, de spécialistes de la Turquie, qui ont l'habitude de dénigrer la Turquie en la qualifiant d'autoritaire. Le principal message envoyé à l'opinion internationale est que la Turquie est une démocratie dynamique. Le taux de participation de 70 % est énorme. En Europe, le taux de participation aux élections locales ne dépasse pas 30 %", déclare Tarek Cherkaoui, analyste régional et directeur du centre de recherche de TRT World.

"Deuxièmement, les choses se dérouleront comme d'habitude. Le président est là. Il a une vision pour le pays. Son siècle de vision de la Türkiye est toujours là."

Depuis le début des années 2000, Erdogan et son parti AK ont remporté les élections les unes après les autres, balayant les districts, les villes et les provinces grâce à l'héritage d'Erdogan, un maître d'œuvre intransigeant qui a donné un nouveau visage à Istanbul lorsqu'il est devenu célèbre en tant que maire de la ville en 1994.

En 2023, après que la Turquie a été frappée par des tremblements de terre dévastateurs en février, les critiques n'ont pas tardé à remettre en question la popularité d'Erdogan.

La plupart des médias occidentaux estiment que l'héritage du parti AK sera enterré sous les décombres. Mais trois mois plus tard, Erdogan a prouvé à ses détracteurs qu'ils avaient tort en remportant la victoire.

Avant les élections locales du 31 mars, les détracteurs d'Erdogan ont à nouveau colporté le même discours, insinuant que le CHP et d'autres partis d'opposition s'étaient vu refuser le droit de rallier leurs partisans.

Le parti AK et ses alliés contrôlent le parlement jusqu'en 2028, date prévue pour les prochaines élections générales.

Au niveau national, la Turquie a été confrontée à de nombreux défis, principalement liés aux crises sécuritaires et diplomatiques qui se déroulent dans la région. La pandémie du virus Covid-19 a durement frappé le monde.

Mais elle a été particulièrement éprouvante pour des pays comme la Turquie, qui accueille des millions de touristes chaque année.

Après la pandémie, l'économie turque a enregistré une croissance du PIB de 4,5 % en 2023 et de 5,5 % l'année précédente. Et ce, malgré les retombées mondiales de la guerre menée par la Russie en Ukraine, qui a fait grimper les prix des denrées alimentaires et de l'énergie.

La Turquie est un importateur net d'énergie et la majeure partie de la ponction sur ses réserves de change est due aux paiements des importations de gaz et de pétrole.

Plus de 61 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales, avec un taux de participation de 76,6 %. Environ 34 partis politiques ont présenté leurs candidats.

Les autorités électorales ont mis en place plus de 206 000 bureaux de vote dans tout le pays, tandis que des dizaines de milliers d'agents de sécurité ont été déployés pour veiller à ce qu'aucun incident fâcheux ne se produise.

Plus de 12 000 candidats étaient en lice pour les sièges municipaux et provinciaux. Les gouvernements locaux de Türkiye sont responsables d'un large éventail de services sociaux, dont l'éducation et les soins de santé.

C'est un défi pour tout groupe politique de gérer les attentes de la population.

Mais les questions politiques essentielles, notamment la gestion économique et la politique étrangère, continuent de relever du gouvernement central, qu'Erdogan dirige en tant que président.

"La préférence des électeurs ne change pas en un an. Les électeurs turcs ont résolument élu Erdogan comme président. Je ne pense pas que la majorité ait même envisagé de changer Erdogan", déclare Erim, analyste turc.

M. Erim ajoute qu'Erdogan est "l'un des plus grands hommes politiques de notre époque" et qu'il est capable d'auto-réflexion.

"Il cherchera à comprendre pourquoi cela se produit. Il cherchera à comprendre pourquoi le public lui envoie ce message et demain, il commencera à agir."

