Selon la chaîne télévisée al-Wasat, citant lundi une source sécuritaire sans la nommer, le bureau et l'une des résidences d'Ibrahim Dbeibah, neveu du chef du gouvernement d'unité nationale, ont été touchés par deux roquettes de type RPG.

Ibrahim Dbeibah, conseiller politique d'Abdelhamid Dbeibah, n'était pas sur les lieux au moment de l'attaque.

Aucune revendication n'a été faite dans l'immédiat et les autorités de Tripoli n'ont pas fait de commentaires.

Lire aussi :

Ligue 1 : Le PSG gagne contre le rival de toujours Marseille

Depuis la chute du dirigeant Mouammar Kadhafi, tué lors d'une révolte populaire en 2011, la Libye, minée par les violences fratricides et les divisions, est gouvernée par deux exécutifs rivaux. L'un à Tripoli (Ouest) est dirigé par Abdelhamid Dbeibah et reconnu par l'ONU, l'autre exécutif, dans l'Est, est incarné par le Parlement et affilié au camp du maréchal Haftar, dont le fief est à Benghazi.

Le domicile et le bureau d'Ibrahim Dbei bah se trouvent dans un secteur ultra-sécurisé du quartier résidentiel et commercial de Hay al-Andalous dans l'ouest de Tripoli, à proximité aussi d'une villa qu'utilise le Premier ministre Dbeibah comme bureau.

"Deux fortes explosions suivies de tirs de mitrailleuses et de sirènes de police" ont été entendues tard dimanche soir après la rupture du jeûne du ramadan, raconte un habitant du quartier joint par téléphone par l'Agence France-Presse.

La "brigade 166" chargée de la sécurité de ce secteur a "immédiatement bouclé la rue et fait venir les pompiers", précise cette source qui a préféré garder l'anonymat.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp