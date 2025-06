Le mois dernier, Vaughan Gething devenait premier ministre du Pays de Galles, ce qui fait de lui le premier Noir à diriger un gouvernement national en Europe.

M. Gething est né en Zambie d'une mère zambienne et d'un père gallois. Son ascension intervient à un moment intéressant de la vie politique britannique, où les dirigeants issus de minorités ethniques semblent soudain être devenus la norme plutôt que l'exception.

Pour la troisième fois en trois ans - à Downing Street, en Écosse et maintenant au Pays de Galles - un candidat noir ou asiatique a été sélectionné pour un poste vacant de dirigeant.

Si l'on tient compte des deux femmes qui dirigent le gouvernement de partage du pouvoir en Irlande du Nord, cela crée une coïncidence remarquable : pour l'instant, aucun homme blanc n'est à la tête des quatre gouvernements des nations du Royaume-Uni.

Ces nouveaux visages du leadership politique britannique symbolisent une démocratie de plus en plus diversifiée, dans laquelle les politiciens issus de minorités ethniques sont plus visibles et présents dans la vie publique que jamais auparavant.

Toutefois, cela se produit dans une Grande-Bretagne post-Brexit où la politique de l'identité et de la race a été fortement contestée et polarisée. Trois partis aux traditions politiques différentes ont élu des dirigeants issus de minorités ethniques parce qu'ils semblaient être la meilleure réponse aux circonstances particulières.

En 2022, Rishi Sunak est devenu le premier Premier ministre asiatique du Royaume-Uni. Ancien chancelier, il était arrivé deuxième dans la course à la direction du parti conservateur après la démission de Boris Johnson. Sunak semblait être le candidat tout désigné pour tenter de rétablir la stabilité après que le successeur de Boris Johnson, Liz Truss, a vu son poste de premier ministre imploser de manière aussi spectaculaire

En 2023, Humza Yousaf est devenu premier ministre d'Écosse et le premier dirigeant national musulman d'une grande démocratie occidentale. La foi et la politique ont été des sujets de controverse lors de la course à la direction du Parti national écossais.

Fait surprenant, l'examen minutieux des opinions socialement conservatrices du candidat chrétien presbytérien a favorisé les perspectives de Humza Yousaf, un Écossais musulman dont les opinions politiques libérales étaient plus proches de celles des membres de son parti.

En 2024, nous avons assisté à une lutte acharnée entre les ministres de l'économie et des finances du Pays de Galles. Le vainqueur aurait innové en tant que Premier ministre noir ou homosexuel, signe d'une plus grande inclusion dans la politique, toutes générations confondues. Ces deux facteurs se sont avérés secondaires dans une élection très disputée.

Cependant, le fait d'être en lice pour diriger le pays témoigne d'un changement remarquable au cours de la vie de ces dirigeants politiques. Ils sont tous nés dans les années 1970 et 1980, à une époque où tous les membres de la Chambre des communes étaient blancs.

Il y avait eu une poignée de députés asiatiques dans les années 1890 et 1920. Mais il a fallu attendre quatre décennies après le début de la migration à grande échelle du Commonwealth vers la Grande-Bretagne, symbolisée par l'arrivée de Windrush en provenance de la Jamaïque en 1948, pour que les Noirs et les Asiatiques puissent faire entendre leur voix au Parlement - avec trois députés noirs et un député asiatique élus en 1987.

Lorsque Sunak et Gething sont sortis de l'université, il n'y avait jamais eu de ministre noir ou asiatique, jusqu'à ce que Paul Boateng accède à la première place en 2002.

Il a fallu une autre génération, après la percée de 1987, pour remettre en question les arguments selon lesquels la représentation des minorités n'était viable que dans les circonscriptions les plus diversifiées des centres-villes, mais risquait de ne pas l'être au-delà.

Après 2010, l'argument selon lequel les régions et les circonscriptions moins diversifiées ne seraient pas "prêtes" à accueillir un représentant d'une minorité ethnique a été réfuté, en particulier lorsque David Cameron est devenu chef des conservateurs et a fait un effort proactif pour diversifier son parti.

Il a notamment présenté des candidats noirs et asiatiques dans les circonscriptions conservatrices de toute l'Angleterre, souvent dans des districts à faible diversité ethnique. En Écosse et au Pays de Galles, le leadership des minorités ethniques est en plein essor, même si ces pays sont à 95 % blancs.

Cela n'a été possible que lorsque les membres des partis et les électeurs ont accepté que les hommes politiques issus des minorités ethniques puissent représenter tout le monde, au lieu de considérer que leur rôle principal est de représenter uniquement les circonscriptions et les communautés minoritaires au Parlement.

Le leadership des minorités ethniques est aujourd'hui une norme en Grande-Bretagne, mais ce n'est pas encore le cas dans la plupart des démocraties d'Europe occidentale.

Cela pourrait s'expliquer par le fait que les minorités ethniques britanniques ont historiquement réagi à la discrimination en redoublant d'intérêt pour l'identité britannique, arguant que la diversité du pays reflète son histoire d'empire et de Commonwealth.

En effet, la Grande-Bretagne a encore des progrès à faire en matière de race et de discrimination, comme en témoignent les rapports sur la montée de l'antisémitisme et des préjugés antimusulmans au cours des derniers mois.

Mais elle dispose de lois et de politiques antiracistes plus solides que nombre de ses homologues européens, où les fonctionnaires s'opposent souvent, par principe, à la collecte de données ethniques.

Cela signifie que des pays comme la France perdent l'un des principaux outils permettant un examen efficace des inégalités et des disparités raciales. Le Royaume-Uni tend à avoir de meilleurs résultats dans l'éducation et la présence croissante des minorités ethniques dans les affaires, le droit et d'autres professions, ainsi que dans la politique.

Les politiciens issus des minorités ont des instincts différents quant à la manière de parler de la race et de la représentation. Sunak pense que la meilleure façon de se vanter de la démocratie multiethnique britannique est de ne pas attirer l'attention sur son ethnie indienne ou sa foi hindoue.

Yousaf et Gething préfèrent en dire plus sur la manière dont les obstacles au progrès ont été surmontés dans le passé - et commenter les défis qui subsistent. M. Gething a rendu hommage à la contribution de la génération Windrush - la première génération de migrants du Commonwealth - à Cardiff l'été dernier, en déclarant : "Je ne suis pas ici parce que je suis la première personne à vouloir faire cela ou la première personne capable de le faire".

Même des chances égales d'atteindre le sommet de la politique n'empêcheront pas les politiciens issus de minorités ethniques d'avoir une expérience inégale de la vie publique. Toute confiance dans le recul du racisme dans la société est ébranlée par l'expérience des médias sociaux.

Même si les personnes ayant les opinions les plus toxiques sont de moins en moins nombreuses, les bigots ne sont souvent qu'à un clic de souris. Les femmes et les minorités ethniques reçoivent une part dramatiquement disproportionnée de la haine en ligne.

Diane Abbott, la députée noire la plus ancienne, a été la cible la plus visible. Les commentaires haineux formulés à son encontre par le plus grand donateur du parti au pouvoir ont montré que le racisme n'est pas seulement le fait des trolls en ligne. Les entreprises de médias sociaux n'ont toujours pas respecté les normes que nous attendons partout ailleurs sur la place publique.

Les dirigeants britanniques issus de minorités ethniques seront jugés sur leur performance au pouvoir. Lors des prochaines élections générales, le leader travailliste Keir Starmer devrait prouver qu'il n'y a pas de nouveau "plafond de verre" pour les hommes blancs.

Certains doutent donc que les visages ethniques dans les hautes sphères fassent une grande différence ou qu'ils puissent même être activement régressifs, s'ils sont utilisés par d'autres pour affirmer que la discrimination dans la société a disparu.

Pourtant, la diversité au sommet est un changement symbolique et substantiel positif, tant que nous comprenons que l'effort pour établir l'inclusion et l'équité se poursuit.

L'auteur, Sunder Katwala, est directeur de British Future, un groupe de réflexion non partisan qui travaille sur les questions d'identité, d'immigration et de race.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp