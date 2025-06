Lagos, la capitale commerciale du Nigeria, a accueilli une exposition d'art passionnante, baptisée "+234Arts", qui présentait différentes œuvres d'art.

L'exposition s'est déroulée du 22 au 31 mars dans le quartier d'Ikoyi à Lagos.

L'exposition, qui avait pour thème "Un nouvel héritage", avait pour but d'encourager les artistes locaux et de valoriser le riche héritage culturel et talentueux du pays.

L'exposition a permis de renforcer la collaboration entre les artistes émergents et les artistes établis, selon Osemedua Iweluma, bénévole à la Soto Gallery, qui a organisé l'événement.

Il a indiqué que l'exposition couvrait diverses œuvres décrivant ou reconstituant des thèmes historiques réels ou imaginaires concernant le pays le plus peuplé d'Afrique.

L'un des objectifs était de modifier les récits négatifs et les stéréotypes sur le Nigeria.

L'exposition visait également à promouvoir "l'achat d'œuvres d'art comme moyen d'accroître l'économie des arts dans notre secteur artistique local en plein essor et à l'échelle internationale", explique M. Iweluma à TRT Afrika.

L'exposition s'est engagée à fournir une plateforme où les artistes et les collectionneurs peuvent promouvoir la valeur de l'art contemporain nigérian", ont déclaré les organisateurs.

Les différentes œuvres d'art exposées couvraient des questions sociales, culturelles, politiques et d'infrastructure, entre autres.

