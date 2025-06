Les partis politiques maliens ont demandé un calendrier pour les élections présidentielles après que les militaires au pouvoir n’ont pas organisé de scrutin dans les 24 mois de transition vers la démocratie qu'ils avaient promis.

Le Mali est sous régime militaire depuis août 2020. Il s'agit du premier des huit coups d'État qui ont eu lieu en Afrique occidentale et centrale en quatre ans, y compris dans les pays voisins, le Burkina Faso et le Niger.

Les blocs régionaux ont tenté de négocier des transitions, mais les gouvernements intérimaires traînent les pieds.

Le pouvoir militaire du Mali a pris le pouvoir lors d'un second coup d'État en 2021 et a ensuite promis de prendre 24 mois à partir de mars 2022 pour rétablir un régime civil, avec une date de début fixée au 26 mars 2024 et des élections en février.

Il a adopté une nouvelle loi électorale en juin 2022, mais a déclaré en septembre de l'année dernière qu'elle reporterait les élections de février pour des raisons techniques, ce qui a suscité l'indignation des groupes politiques.

Nombreux sont ceux qui ont réagi à nouveau après que la date limite de transition du mois dernier a expiré sans qu'il y ait eu de vote.

Dans une déclaration commune, certains des principaux partis politiques et groupes de la société civile du Mali ont appelé les autorités à mettre en place un cadre institutionnel pour les élections dès que possible.

"Nous utiliserons toutes les voies légales et légitimes pour le retour à un ordre constitutionnel normal dans notre pays", ont-ils déclaré dans cette déclaration, qui compte plus de 20 signataires, dont une importante coalition d'opposition et le parti de l'ex-président renversé.

Le pouvoir militaire n’a pas réagi.

Les dirigeants militaires du Mali ont déjà manqué à leur première promesse d'organiser des élections en février 2022, ce qui a entraîné de lourdes sanctions de la part de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

