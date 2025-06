Par Sylvia Chebet

Le moment est gravé dans la mémoire de Lynette Owande : la sonnerie familière de son téléphone, la voix tremblante de sa voisine et la nouvelle abrutissante.

Cela s'est passé un mardi après-midi de 2016. Randall Osteen, son fils de trois ans à l'époque, avait apparemment été enlevé dans leur maison de Rongai, une commune satellite située à la périphérie de Nairobi, la capitale du Kenya.

La suspecte était la nouvelle femme de ménage de la famille, une jeune femme qui était avec eux depuis à peine deux jours.

"Le troisième jour, vers 16 heures, ma voisine a soupçonné que quelque chose n'allait pas lorsque mes deux grands garçons, qui jouaient dans sa maison, n'ont pas été rappelés à la maison pour le déjeuner", raconte Lynette à TRT Afrika.

Lorsque la voisine, inquiète, est sortie pour aller voir Randall, elle a trouvé le portail ouvert, la porte arrière entrouverte et les vêtements du petit garçon éparpillés un peu partout. L'enfant, surnommé Chichi, n'était pas là, pas plus que la femme de ménage.

"J'étais au travail quand elle a appelé. J'ai contacté mon mari et nous nous sommes rendus au poste de police le plus proche pour signaler la disparition de notre enfant", se souvient Lynette.

Des paires d'yeux supplémentaires

Missing Child Kenya, un service communautaire gratuit créé six ans plus tôt, a aidé les agents de la Direction des enquêtes criminelles (DCI) à rechercher Randall en diffusant l'information sur les médias sociaux.

"En quelques heures, nous avons commencé à recevoir des appels et des messages de partout. Le lendemain, vers 15 heures, nous avons appris que la cachette de la jeune fille avait été localisée quelque part à Kiserian (dans la province voisine de Rongai). À notre grand soulagement, mon fils a été sauvé", raconte Lynette.

La kidnappeuse arrêtée et son complice ont passé un an en prison pour ce délit.

L'histoire du petit Chichi aurait pu être différente si la nouvelle de son enlèvement n'avait pas été amplifiée, ce qui a permis de le sauver rapidement.

Missing Child Kenya et l'ICD se sont depuis associés à Meta pour mettre en place les "alertes Amber" au Kenya, une technologie qui devrait transformer les efforts de recherche et de sauvetage.

"Les chances de retrouver un enfant disparu augmentent lorsque davantage de personnes sont à l'affût, en particulier dans les premières heures suivant le signalement d'un tel incident", explique Maryana Munyendo, cofondatrice de Missing Child Kenya, à TRT Afrika.

"Les premières 48 heures sont cruciales car elles contiennent de nombreuses preuves médico-légales importantes pour un cas de disparition d'enfant. Par exemple, si vous recherchez un enfant portant une robe rouge ou quelqu'un qui a été vu pour la dernière fois à l'arrêt de bus X ou Y, la diffusion de cette information facilitera grandement la recherche de l'enfant.

Les deux piliers du sauvetage

Missing Child Kenya s'appuie sur le pouvoir de la communauté autant que sur la portée de la technologie. "Ils sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain", explique M. Munyendo.

Le lancement des alertes Amber, appelées "Kenya Emergency Child Alert (KECA)", a changé la donne.

"Les forces de l'ordre déclenchent une alerte Amber. Au Kenya, notre partenaire est l'ICD. Si vous vous trouvez dans la zone de recherche désignée, l'alerte apparaîtra sur votre fil Facebook et Instagram", explique Munyendo.

"Cela signifie que si un enfant est porté disparu à Nairobi par exemple, et qu'un utilisateur se trouve dans un rayon de 100 à 160 km de la zone de recherche, cette personne recevra automatiquement une alerte concernant l'enfant disparu sur Facebook ou Instagram."

L'alerte comprendra des informations essentielles sur l'enfant, ainsi qu'une photo claire et récente accompagnée d'une courte biographie, de l'adresse du domicile, de l'école et, le cas échéant, d'une photo du suspect et de la plaque d'immatriculation du véhicule.

Parmi les autres informations cruciales, citons les vêtements portés par l'enfant disparu pour la dernière fois, le lieu où il a été vu, ainsi que tout problème médical ou handicap.

"On dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Il faut aussi un village pour protéger cet enfant", explique M. Munyendo. "Si nous nous unissons et déployons des efforts concertés, nous pouvons réduire le temps nécessaire pour ramener les enfants perdus en sécurité, dans l'amour et l'attention de leur famille.

Pour des parents reconnaissants comme Lynette, cette initiative est une aubaine.

"Je n'avais jamais connu autant de joie que lorsque mon fils a été retrouvé. Je savais que Dieu s'occuperait de moi, mais la joie de le tenir à nouveau dans mes bras est quelque chose que je ne peux même pas expliquer aujourd'hui. Je remercie Dieu pour ce miracle", dit-elle à TRT Afrika.

Lutte contre la traite des êtres humains

Le Kenya est le quatrième pays africain à activer les alertes Amber, du nom d'un enfant kidnappé aux États-Unis. D'autres pays ont lancé cette technologie, notamment l'Afrique du Sud, le Maroc et le Nigeria, où plus de 1 400 enfants ont récemment été enlevés par des hommes armés à la recherche de rançons.

Missing Child Kenya enregistre près de 30 cas par mois. Sur les 1 551 cas qu'elle a traités depuis sa création, l'organisation a sauvé 1 208 enfants. 315 autres sont toujours portés disparus, tandis que 28 sont décédés.

Au fil des ans, l'organisation a observé une tendance. Les difficultés économiques sont l'une des principales raisons de la disparition des enfants.

"Nous recevons beaucoup de cas en provenance des zones urbaines où se trouvent des établissements informels, car les enfants y sont confrontés à une multitude de problèmes, notamment le manque d'accès à l'éducation et aux services de base, ainsi qu'à une prise en charge parentale inadéquate", explique M. Munyendo.

Ces enfants deviennent vulnérables aux prédateurs qui les attirent en leur promettant une vie meilleure.

Un autre facteur est la pratique culturelle. L'infertilité contribue à la disparition des enfants parce que quelqu'un essaiera de voler un enfant pour sauver son mariage. Par conséquent, les rituels cultuels contribuent également à la disparition des enfants.

Il est également fréquent que les enfants errent et perdent le chemin du retour, mais les experts en protection de l'enfance affirment qu'il s'agit généralement des cas les plus simples à résoudre, car aucun auteur n'est impliqué.

Toutefois, les enfants de moins de cinq ans et ceux qui ont des besoins particuliers appartiennent à la catégorie la plus à risque.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp