L’armée nigériane a annoncé lundi avoir neutralisé des dizaines de membres de bandes armées au cours des opérations organisées dans les États de Katsina et de Zamfara, dans le nord du pays.

De nombreux membres des bandes ont été blessés, précise l’armée nigériane dans un communiqué.

Selon la même source, des camps et des abris appartenant à des gangs armés ont été détruits et une importante quantité d'armes et de munitions saisie.

Plusieurs régions du Nigeria font face depuis quelque temps à des attaques de bandes armées ainsi que des organisations terroristes Boko Haram et Iswap.

Les attaques d'hommes armés contre des communautés et des écoles se sont récemment multipliées au Nigeria, dans un contexte économique difficile.

