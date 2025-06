La police ghanéenne a ouvert une enquête à la suite de l'indignation provoquée par le mariage d'un prêtre traditionnel de 63 ans et d'une fillette de 12 ans.

La cérémonie de mariage coutumier du prêtre Gbordu Wulomo et de la jeune fille s'est déroulée samedi à Nungua, près de la capitale, Accra.

Au Ghana, l'âge minimum légal pour se marier est de 18 ans.

La police ghanéenne a déclaré mardi que la jeune fille avait été identifiée et localisée, et qu'elle et sa mère étaient "actuellement sous la protection de la police", selon un communiqué.

Un soutien nécessaire

"La police ghanéenne travaille avec le ministère du Genre, de l'Enfance et de la Protection sociale et le ministère de la Protection sociale pour lui apporter le soutien nécessaire pendant que l'affaire est en cours d'investigation", indique le communiqué.

Le conseil traditionnel de Nungua a déclaré aux journalistes que le mariage était coutumier et que l'éducation de la jeune fille ne serait pas entravée.

Les vidéos de la cérémonie de mariage entre la jeune fille et le prêtre sont devenues virales sur les réseaux sociaux et ont suscité la colère du public.

De nombreuses personnes ont appelé les autorités à sauver la jeune fille de ce mariage.

