RDC : une attaque rebelle fait 10 morts en Ituri

"Ils ont mis le feu à un pavillon du centre de santé, pillé les histoires et brûlé les maisons", affirme le maire de la localité de Mangina qui accuse les ADF, une rébellion ougandaise affiliée à Daesh et établie dans l'Est du Congo depuis 1995.