Par Elizabeth Herriman

Ayant grandi dans l'Amérique de l'après-11 septembre en tant que non-musulmane, l'islamophobie ne m'est pas étrangère.

Qu'il s'agisse de regarder Jeff Dunham et sa marionnette Achmed le terroriste mort sur Comedy Central, de voir les gens autour de moi succomber aux rumeurs selon lesquelles l'ancien président des États-Unis Barack Obama était secrètement musulman, ou d'entendre les garçons de ma classe crier "Allahu Akbar" et plaisanter sur les kamikazes, se moquer des musulmans et les rendre méchants est quelque chose qui a été normalisé partout en Amérique.

Nombreux sont ceux qui, aux États-Unis, associent l'islam et ses adeptes aux conflits du Moyen-Orient, alors qu'il s'agit d'une religion extrêmement diversifiée dont les adeptes viennent du monde entier.

Cette association est voulue et délibérée par certains hommes politiques pour justifier plus facilement la guerre et la violence dans d'autres pays. Les effets recherchés sont de plus en plus évidents, comme en témoigne le génocide des Palestiniens de Gaza, où l'islamophobie est à l'ordre du jour.

Depuis les événements du 7 octobre, j'ai commencé, comme beaucoup d'autres Américains, à me plonger dans les conflits qui se déroulent au Moyen-Orient et à en apprendre davantage à leur sujet, en enquêtant moi-même pour la première fois.

Ce que j'ai découvert, c'est que je n'aime pas la façon dont mon gouvernement utilise l'argent de mes impôts pour financer le meurtre de civils innocents. Ce n'est pas une surprise. Comme beaucoup de mes concitoyens américains, j'ai commencé à boycotter les entreprises figurant sur la liste de boycott du mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS), afin de ne pas laisser mon argent dans les poches de personnes qui veulent l'utiliser à des fins de violence.

Ce que j'ai appris à ce moment-là, c'est que dans un pays dont la culture entière est fondée sur le consumérisme, il est très difficile d'arrêter de dépenser. Au moment où je menais cette lutte interne entre mes valeurs et mes addictions, j'ai commencé à voir sur TikTok des posts de musulmans se préparant au ramadan.

Lorsque j'ai cherché des informations sur le ramadan, j'ai trouvé que les valeurs fondamentales de ce mois sacré correspondaient à ce que j'essayais d'invoquer en moi. J'ai donc décidé d'observer le ramadan en tant que non-musulman pour voir ce que je pouvais en apprendre.

Lorsque j'ai réalisé ma première vidéo TikTok sur le ramadan et que je l'ai postée sur mon compte, je n'avais que 300 adeptes. Depuis, mon compte a gagné plus de 20 000 adeptes et j'espère pouvoir toucher davantage de personnes qui ont connu les mêmes difficultés que moi. Je les encourage à en apprendre davantage sur une religion qui est souvent dénigrée dans les médias.

La première vidéo a fait mouche auprès de nombreuses personnes, musulmanes et non musulmanes. À l'origine, je n'avais pas prévu d'en faire une série, mais lorsque certains commentateurs l'ont suggéré, j'y ai vu l'occasion de lutter contre un problème que je constatais lorsque je plaidais pour la libération de la Palestine.

À maintes reprises, des personnes que je connais ont assimilé les musulmans et l'islam au Hamas et, par la suite, au terrorisme. Cette idée que si vous êtes musulman et/ou originaire du Moyen-Orient, vous êtes un terroriste, n'est pas nouvelle.

Jusqu'à présent, j'ai fait des dons à des œuvres caritatives, lu une partie du Coran, essayé un hijab, partagé des informations sur la réalité de l'islam et sur toutes les belles personnes qui le pratiquent, et j'ai été accueillie avec les mots les plus chaleureux.

La propagande diffusée sur l'islam et sur ce que ses adeptes sont censés soutenir a refait surface au cours des six derniers mois, lorsque Gaza a été impitoyablement bombardée. Je vois sans cesse des gens utiliser l'islamophobie pour la justifier.

Parmi tous les commentaires aimables et encourageants sur ma vidéo, il y avait aussi des remarques régurgitant les calomnies habituelles que l'on voit contre les musulmans. J'ai donc décidé de partager mon expérience pendant le jeûne du ramadan et de réaliser des vidéos pour lutter contre les idées fausses sur la religion.

J'ai trouvé une communauté composée des personnes les plus humbles et les plus fidèles que j'aie jamais rencontrées. L'amour que m'a témoigné la communauté musulmane a largement dépassé toutes les réactions négatives que j'ai pu recevoir. Ma compagne et sa famille m'ont également beaucoup soutenu, ce qui a été une bénédiction.

J'ai également pu utiliser ma nouvelle plateforme pour parler de la Palestine et aider à partager des collectes de fonds pour évacuer des familles de Gaza et souligner l'importance d'un cessez-le-feu immédiat et permanent.

Le jeûne a été difficile mais gratifiant. Tout le monde me disait que les trois premiers jours seraient les plus difficiles, et ils avaient raison. Les premiers jours, je ressentais très fortement les douleurs de la faim pendant la journée, et je n'étais pas sûre de pouvoir tenir un mois entier.

Mais à la fin de la journée, lorsque je peux enfin rompre mon jeûne, je ressens un sentiment de gratitude à l'égard de la nourriture et de l'eau différent de celui que j'éprouve habituellement. J'ai le sentiment d'avoir accompli quelque chose et je suis plus confiant dans ma capacité à me discipliner.

À ce stade du ramadan, il est beaucoup plus facile de jeûner pendant la journée et je suis en mesure de me concentrer davantage sur l'aspect du mois sacré qui consiste à donner aux autres, de sorte que je trouve davantage de moyens de terminer le ramadan en essayant de rendre à la communauté musulmane autant qu'elle m'a donné.

À la fin du mois de Ramadan, j'ai prévu, avec d'autres militants et organisations comme Operation Olive Branch, d'utiliser TikTok Live pour "adopter une famille" de Gaza et contribuer à rationaliser les dons à leurs campagnes GoFundMe afin qu'ils puissent évacuer la zone.

J'ai trouvé plusieurs solutions pour éviter de dépenser de l'argent dans des marques qui soutiennent le génocide, comme la vente d'articles d'occasion, l'achat auprès de petites entreprises (de préférence palestiniennes) et l'utilisation d'applications comme No Thanks qui vous aident à éviter les marques qui soutiennent Israël.

Mon expérience du Ramadan a été incroyable et j'ai beaucoup appris.

Je pense que toute personne désireuse d'en savoir plus sur l'islam devrait se lancer, car elle trouvera des bras ouverts et des cœurs chaleureux qui l'attendront.

L'auteur, Elizabeth Herriman, est une auteure-compositrice-interprète et militante américaine qui vit avec son compagnon et ses trois chats dans les montagnes du Colorado.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

