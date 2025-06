Le chef de l'Etat, Faure Gnassingbé, a annoncé mercredi le report des élections législatives et régionales prévues le 20 avril.

"Le gouvernement procèdera à un léger réaménagement du calendrier des élections législatives et régionales", a indiqué le communiqué de la présidence, également lu sur la télévision d'Etat, sans pour autant préciser de nouvelle date.

Cette réforme a été vivement contestée par l'opposition et par la société civile, qui y voient une manoeuvre du président pour se maintenir au pouvoir, ce qui avait poussé le chef de l'Etat, Faure Gnassingbé, à demander un nouveau vote des députés quelques jours plus tard.

Le report des élections fait suite "à la demande du chef de l'Etat de procéder à une deuxième lecture de la loi de révision constitutionnelle votée le 25 mars en vue d'une nouvelle délibération de l'Assemblée nationale", a expliqué la présidence mercredi.

En vertu de la nouvelle Constitution, il revient au parlement togolais d'élire le président de la République (qui est privé de toute prérogative), "sans débat" et "pour un mandat unique de six ans".

Aux termes du nouveau texte, le pouvoir résidera entre les mains d'un "président du conseil des ministres", sorte de Premier ministre "désigné" par les députés, en charge des fonctions régaliennes. Son mandat doit être de six ans, sans qu'il soit précisé s'il sera renouvelable ou non.

C'est ce point qui inquiète l'opposition qui craint que Faure Gnassingbé ne soit désigné à cette fonction, assurant son maintien au pouvoir pour une durée indéfinie.

Ces élections législatives et régionales étaient censées se tenir en décembre, puis avaient été annoncées au 12 avril avant d'être reportées au 20 avril.

Mobilisation

L'opposition, qui avait boycotté les dernières législatives de 2018, a prévu de se mobiliser massivement pour le scrutin cette année.

Outre l'opposition, le projet de réforme constitutionnelle a été vivement critiqué par la société civile.

Au lendemain du vote des députés, la Conférence des évêques du Togo s'était interrogée, dans un communiqué, sur "l'opportunité ou non" de mener cette réforme et du "moment choisi" et elle avait appelé le président à "surseoir la promulgation de la nouvelle Constitution et à engager un dialogue politique inclusif, après les résultats des prochaines élections législatives et régionales".

Vendredi, près d'une centaine d'universitaires, intellectuels, artistes, personnalités politiques et acteurs de la société civile, ont signé un "appel citoyen" demandant aux Togolais de "se mobiliser" pour "rejeter cette forfaiture" et au président Gnassingbé "d'arrêter le processus en cours pour le bien de notre pays".

Faure Gnassingbé a succédé en 2005 à son père, qui avait dirigé le pays d'une main de fer pendant près de 38 ans.

Le dirigeant a été réélu en 2010, 2015 et 2020.

