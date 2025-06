Le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye veut encourager les lanceurs d'alerte dans le cadre de la promotion d'une gouvernance économique et financière.

"J’engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption ; la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites ; la protection des lanceurs d’alertes ; la lutte contre le détournement de deniers publics et le blanchiment d’argent ; l’amnistie des prête-noms et leur intéressement sous condition d’auto dénonciation", a déclaré Bassirou Diomaye Faye lors de son premier discours du 04 avril, jour d'indépendance du Sénégal.

Il envisage également de procéder à des réformes du système électoral en consultant les politiciens et les organisations de la société civile pour élaborer un plan.

Dans son discours publié aussi sur X, M. Faye a indiqué qu'il veut remplacer la Commission électorale nationale autonome (Céna) par ''une Commission électorale nationale indépendante (Céni) pour renforcer ses ressources et ses prérogatives (du système électoral sénégalais)''.

Selon lui, les réformes sont nécessaires pour "rationaliser le nombre de partis politiques et légiférer sur leur financement afin de garantir une représentation politique plus efficace et plus transparente".

Agé de 44 ans, il a prêté serment mardi après avoir remporté une victoire au premier tour en promettant des réformes radicales, dix jours après sa sortie de prison.

Réformes

Dans sa déclaration, M. Faye a souligné qu'il poursuivrait une "politique audacieuse de bonne gouvernance économique et financière, y compris la lutte contre la corruption, la répression pénale de l'évasion fiscale et des flux financiers illicites, et la publication des rapports des organes de contrôle".

Le Président annonce la mise en ligne des contrats miniers, pétroliers et gaziers, ainsi que la divulgation des propriétaires des entreprises extractives. En outre, un audit des secteurs minier, gazier et pétrolier sera réalisé et une protection accrue du contenu local sera mise en place", a ajouté M. Faye.

M. Faye, qui est le plus jeune président du Sénégal, a été libéré de prison en même temps qu'une figure populaire de l'opposition et son mentor, Ousmane Sonko, à la suite d'une amnistie politique annoncée par l’ex-président Macky Sall.

Sa victoire a été considérée comme le reflet de la volonté des jeunes frustrés par le chômage généralisé et de l'ancien colonisateur, la France, considérée par les critiques comme utilisant ses relations avec le Sénégal pour s'enrichir.

