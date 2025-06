Par Sylvia Chebet

L'obésité n'est plus seulement une question de poignées d'amour non dissimulées ou de vêtements qui ne rentrent plus dans le corps comme c'était le cas il y a quelques années. Il s'agit désormais d'une crise mondiale de santé publique qui est bien visible et pourtant souvent négligée.

Une nouvelle étude publiée par The Lancet montre qu'en 2022, plus d'un milliard de personnes dans le monde vivaient avec l'obésité.

Les données recueillies dans 200 pays ou régions au cours des trois dernières décennies montrent également que 43 % de la population adulte mondiale est en surpoids.

Alors, pourquoi le monde devient-il de plus en plus obèse ?

Selon le Dr Francesco Branca, co-auteur de l'étude et directeur du département nutrition et sécurité alimentaire de l'Organisation mondiale de la santé, la réponse est un secret de polichinelle.

"Le monde a connu une transition majeure dans les systèmes alimentaires. Les aliments riches en graisses et en sucres ou hautement transformés sont aujourd'hui consommés partout", explique le Dr Branca à TRT Afrika. "Ils sont moins chers, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et font l'objet d'une forte promotion, en particulier auprès des enfants.

La malbouffe, les mauvaises habitudes de sommeil, les niveaux élevés de stress et un mode de vie généralement sédentaire ont accéléré la vitesse à laquelle les gens accumulent des kilos de poids malsains.

Les attraper jeunes

Les experts constatent avec inquiétude que la crise de l'obésité commence de plus en plus tôt dans la vie des gens.

The Lancet rapporte que depuis 1990, les niveaux d'obésité ont été multipliés par quatre chez les enfants et les adolescents.

"La promotion des préparations pour nourrissons contribue à l'épidémie d'obésité. Nous avons constaté que les enfants nourris exclusivement au sein ont un risque réduit de développer une obésité", déclare le Dr Branca.

Des preuves scientifiques confirment le lien entre le lait maternel et la capacité à maintenir un poids corporel sain.

"Ils (les bébés allaités) sont probablement plus aptes à s'adapter aux besoins de leur corps et à mieux contrôler leur apport énergétique. Malheureusement, la consommation de boissons sucrées à un jeune âge est l'un des principaux déclencheurs de l'obésité", déclare le responsable de l'OMS.

Le phénomène du surpoids en Afrique

L'étude du Lancet révèle un glissement tectonique de l'insuffisance pondérale à la prédominance de l'obésité dans de nombreux pays, en particulier en Afrique subsaharienne. Ces pays enregistrent désormais une prévalence de l'obésité supérieure à celle des économies industrialisées.

"L'obésité est un problème pour les pays à revenu faible ou intermédiaire qui connaissent une transition de leur mode de vie. L'augmentation du nombre de personnes obèses représente un plus grand défi pour les systèmes de santé africains, déjà mis à rude épreuve, que la lutte contre l'insuffisance pondérale due à des carences nutritionnelles", souligne le Dr Branca.

"Les personnes souffrant d'obésité peuvent même avoir des difficultés à trouver un emploi. Nous estimons que l'épidémie d'obésité entraînera une perte de 3 % du PIB."

Sur le continent, l'Égypte présente les taux d'obésité les plus élevés pour les deux sexes. L'étude montre que 59 % des femmes égyptiennes sont obèses, ce qui les place au neuvième rang mondial. Environ 32 % de la population masculine est obèse, ce qui la place au 33e rang mondial.

"Nous avons constaté une augmentation rapide de l'obésité en Afrique du Nord et du Sud. L'Afrique de l'Ouest, en particulier des pays comme le Nigeria, reconnaît également qu'il s'agit d'un problème majeur", explique le Dr Branca.

Mais certaines parties du continent, notamment la Corne de l'Afrique, ont été jusqu'à présent épargnées par le fléau de l'obésité.

Maladies liées à l'obésité

La prise de poids disproportionnée conduisant à l'obésité provoque chaque année cinq millions de décès dans le monde. De nombreuses maladies chroniques comme le diabète et les maladies cardiovasculaires, ainsi que certains types de cancers, sont liées à l'obésité.

L'étude du Lancet souligne l'importance de la prévention et de la prise en charge de l'obésité dès le début de la vie et jusqu'à l'âge adulte.

Les médecins notent que les causes du diabète et les mesures de prévention sont bien comprises, mais que la mise en œuvre reste le défi le plus important, tant au niveau personnel qu'au niveau politique.

"Nous pouvons commencer dès aujourd'hui à veiller à ce que notre alimentation soit plus saine. Consommer davantage de céréales complètes, de fruits et de légumes. Réduisons notre consommation de sucre et de boissons sucrées. Buvons de l'eau. C'est ce dont nous avons besoin", explique le Dr Branca à TRT Afrika.

"Soyez plus actifs, marchez au lieu de prendre la voiture, même pour de courtes distances. Vous ne devez pas nécessairement pratiquer un sport, mais vous pouvez vous déplacer, aller au travail en marchant et jouer avec vos enfants."

Lors de l'Assemblée mondiale de la santé en 2022, les États membres ont adopté le plan d'accélération de l'OMS pour mettre fin à l'obésité, qui soutient l'action des pays jusqu'en 2030.

"Se remettre sur les rails pour atteindre les objectifs mondiaux de lutte contre l'obésité nécessitera le travail des gouvernements et des communautés... Il est important de noter que cela nécessite la coopération du secteur privé, qui doit être responsable des effets de ses produits sur la santé", déclare le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Au niveau politique, les pays doivent veiller à ce que les systèmes de santé intègrent la prévention et la prise en charge de l'obésité dans leur offre de services de base.

Repérer les signes

Le suivi de l'indice de masse corporelle (IMC), une valeur dérivée de la masse et de la taille d'un individu, est scientifiquement le meilleur moyen de surveiller le poids.

Lorsque l'IMC d'une personne dépasse 25, c'est le signe d'une surcharge pondérale. Lorsque l'IMC avoisine les 30, c'est le signal d'alarme de l'obésité et d'un risque plus élevé de maladie et de décès prématuré.

Le tour de taille est un autre bon moyen de surveiller la prise de poids. Le tour de taille recommandé est de 80 cm pour les femmes et de 90 cm pour les hommes. Tout dépassement de ces mesures est l'un des signes les plus sûrs d'une prise de poids excessive.

"Cela signifie également que les dépôts de graisse s'accroissent au niveau de l'abdomen. La graisse abdominale vous expose à un risque élevé de diabète de type 2, par exemple", explique le Dr Branca.

Il conseille aux personnes qui luttent déjà contre l'obésité de demander une aide médicale.

"Ils ne doivent pas avoir honte", explique l'expert de l'OMS à TRT Afrika. "Les autres ne doivent pas non plus les blâmer. Un médecin peut offrir des conseils appropriés et recommander des régimes alimentaires et d'exercice qui aident à inverser la prise de poids."

L'OBÉSITÉ EN AFRIQUE

Les femmes

Égypte 59

Libye 48

Afrique du Sud 48

Eswatini 45

Seychelles 41

Hommes

Égypte 32

Libye 28

Seychelles 21

Eswatini 16

Afrique du Sud 15

