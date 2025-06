L'expression "lente comme une tortue" est souvent utilisée. Cependant, une espèce unique de tortue, au comportement et à l'apparence physique différents, remet en question cette expression séculaire.

La tortue Pancake, qui doit son nom à sa carapace plate, est rapide et souple.

On trouve cet animal dans plus de pays d'Afrique de l'Est, le Kenya et la Tanzanie, que dans la plupart des autres régions du monde. C'est la plus rapide des tortues, grâce à sa carapace exceptionnellement fine.

Avec sa carapace perforée, cette tortue est légère et agile, ce qui lui permet de fuir pour sauver sa vie lorsqu'elle est confrontée à un prédateur.

En revanche, ses cousines à dos rond, incapables de fuir, se réfugient généralement sous leur épaisse carapace dès qu'elles sentent un danger.

La carapace flexible de la tortue crêpe lui permet de se glisser dans les crevasses étroites des rochers, un habitat qui n'est pas accessible aux autres tortues.

Ces adaptations particulières et ces caractéristiques physiques font de la tortue crêpe une marchandise convoitée dans le commerce illégal d'animaux de compagnie exotiques, et elle est aujourd'hui au bord de l'extinction.

Les tortues sont introduites clandestinement dans différents pays "où elles sont utilisées comme animaux de compagnie, mais aussi dans certains pays, où elles sont consommées comme des mets délicats, en particulier en Asie", explique Edith Kabesiime, responsable de la campagne sur la faune sauvage de World Animal Protection, à TRT Afrika.

Ils sont utilisés comme animaux de compagnie dans certains pays occidentaux et nombreux sont ceux qui admirent leur petite taille et leur apparence adorable.

Cette petite créature fascinante est l'un des animaux les plus recherchés parmi les 500 espèces de reptiles et les 500 espèces d'oiseaux échangées dans le monde, selon l'organisation World Animal Protection.

Les défenseurs de l'environnement affirment que ces animaux sont destinés à des foyers ou à des zoos privés, au lieu d'être envoyés dans le monde où ils devraient être.

"L'ampleur du commerce des espèces sauvages dans le monde est considérable. Depuis l'Afrique, c'est inimaginable et, bien sûr, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'Afrique perd son patrimoine animalier", déclare M. Kabesiime à propos de cette industrie qui pèse plusieurs milliards de dollars.

Sur le terrain accidenté et impardonnable et les formations rocheuses qui bordent l'horizon dans le comté de Marsabit, au nord du Kenya, les yeux de Simon Mwangi scrutent le paysage vaste et aride, à la recherche du moindre signe de l'insaisissable créature.

Garde forestier expérimenté, Mwangi peut distinguer la petite tortue, d'une longueur d'environ 17 centimètres, parmi les gros rochers et les kilomètres de sable du désert.

Ses yeux experts repèrent un mouvement près d'un groupe de rochers et, avec précision, il s'introduit dans une anfractuosité.

Lorsqu'il sort ses mains, elles sont en train de bercer une petite tortue dont la carapace plate se camoufle dans l'environnement rocheux.

"C'est un spectacle rare", déclare Mwangi à l'agence de presse Anadolu, alors qu'il examine attentivement la tortue.

"Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger ces créatures uniques et leur assurer un avenir dans la nature."

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a classé la tortue crânienne parmi les espèces en danger critique d'extinction.

La tortue pancake, que l'on trouve dans les savanes arides et les broussailles d'Afrique de l'Est, dépend des affleurements rocheux et des crevasses pour s'abriter.

Cependant, elle a subi une perte importante de son habitat. Les experts estiment qu'au Kenya, le développement agricole a grignoté leur habitat et que la plupart d'entre eux sont brûlés dans les feux de brousse qui font rage lors du défrichage des terres pour l'agriculture.

En Tanzanie, la perte de leur habitat a été attribuée au surpâturage des animaux domestiques et aux activités humaines.

Une course contre la montre

En 2018, l'UICN a souligné que "des réductions de population observées et estimées d'environ 80 % ont été notées sur une combinaison des deux dernières générations (30 ans)".

Cette tendance est "prévue pour les 15 prochaines années, qualifiant l'espèce pour un statut de conservation évalué comme étant en danger critique d'extinction", peut-on lire dans le rapport.

À la lumière de ces sombres perspectives pour la tortue crêpe, le Kenya a lancé quelques efforts de conservation pour la protéger, mais les experts estiment qu'il reste encore beaucoup à faire.

Les initiatives comprennent la cartographie de la répartition actuelle de l'espèce et l'identification des habitats appropriés dans plusieurs comtés arides du Kenya, notamment Marsabit, Samburu, Isiolo, Laikipia et Meru.

Les experts suggèrent d'autres mesures, notamment la répression du braconnage, l'application de mécanismes de protection de leurs habitats naturels et la mise en place de campagnes de sensibilisation à la conservation au sein des communautés locales.

