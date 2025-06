Le milieu de terrain anglais Cole Palmer a permis à Chelsea de s'imposer 4-3 à la dernière minute face à Manchester United, jeudi en match de la 31e journée du championnat d'Angleterre.

Chelsea, qui a pris une avance de 2-0 au début du match, a marqué deux fois en début de match avec Conor Gallagher à la quatrième minute et Cole Palmer sur penalty à la 19e minute, mais ils n'ont pas pu s'accrocher.

Le milieu de terrain portugais d'United, Bruno Fernandes, a réduit le score pour son équipe à la 39e minute.

L'attaquant argentin Alejandro Garnacho, qui avait déjà marqué deux fois à Stamford Bridge aux 34e et 67e minutes, a poussé les Red Devils vers l'avant.

Palmer est ensuite revenu sur le devant de la scène et a donné une bouffée d'oxygène aux Blues en marquant aux 100e et 101e minutes pour compléter son triplé et apporter une victoire vitale à son équipe.

Liverpool, qui a battu Sheffield United 3-1 jeudi, est en tête du classement de la Premier League avec 70 points, tandis que Manchester United occupe la sixième place avec 48 points et Chelsea la dixième avec 43 points.

