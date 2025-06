Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a appelé les pays à cesser de vendre ou d'expédier des armes à Israël dans une résolution adoptée vendredi qui vise à prévenir les violations des droits des Palestiniens dans le cadre de la campagne militaire foudroyante menée par Israël à Gaza.

Le Conseil des droits de l'homme, composé de 47 pays, a voté la résolution par 28 voix contre 6 et 13 abstentions.

Cette mesure de grande ampleur vise une série d'actions israéliennes telles que l'entrave à l'accès à l'eau et la limitation de l'acheminement de l'aide humanitaire dans les zones palestiniennes.

Elle demande également à des enquêteurs indépendants soutenus par l'ONU de faire rapport sur les livraisons d'armes, de munitions et d'articles à "double usage" - qui ont des applications à la fois civiles et militaires - susceptibles d'être utilisés par Israël contre les Palestiniens.

Bien que non contraignante, la résolution ne manquera pas d'accroître la pression internationale sur Israël, signe de l'inquiétude générale suscitée par sa campagne militaire à Gaza, lancée en réponse aux attaques menées en Israël par des militants armés le 7 octobre, et qui a entraîné la mort de près de 33 000 Palestiniens.

Les pays occidentaux étaient divisés. Les États-Unis et l'Allemagne se sont opposés à la résolution, la France et le Japon se sont abstenus, tandis que la Belgique, la Finlande et le Luxembourg ont voté pour.

Des applaudissements nourris ont interrompu le président du Conseil lorsqu'il a lu les résultats.

L'ambassadrice d'Israël a déclaré qu'elle n'assisterait pas au reste de la session de la journée et a qualifié la solution de "tache sur le Conseil des droits de l'homme et les Nations unies dans leur ensemble".

